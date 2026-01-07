El Miteco financia con más de 42 millones la regeneración de playas dañadas en Cullera, Canet, Sagunto y Sueca

Visita a playas en Cullera - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado este miércoles junto al alcalde de Cullera (Valencia), Jordi Mayor, las playas de l'Estany y El Marenyet del municipio, donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inicia, a partir del 16 de enero, las actuaciones de regeneración con las que el ejecutivo central "va a devolver la fisonomía de los años cincuenta a las playas del sur de Cullera". En total, el Miteco financiará con más de 42 millones la regeneración de playas dañadas en Cullera, Canet, Sagunto y Sueca.

"Al negacionismo del Partido Popular, de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España le pone soluciones, le pone inversiones y le pone compromisos que se materializan en las playas del sur de Cullera", ha señalado la delegada durante la visita.

La actuación del Miteco, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también afecta a las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa (Canet d'En Berenguer y Sagunt); El Perelló, El Pouet y Les Palmeres (Sueca), además de las de Cullera, todas en el litoral valenciano, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Los más de 42 millones de euros son "la mayor inversión realizada en regeneración de la costa en la historia de España", ha explicado Pilar Bernabé, quien ha afirmado que en las playas del Marenyet y l'Estany, en retroceso "durante décadas por la construcción de los diques del Júcar en los años 50 y por la falta de sedimentos del río", se realizará una regeneración con "aporte masivo de sedimento, y su extendido y perfilado en las playas afectadas".

El objetivo es conseguir que el frente de costa, los 2.900 metros entre el espigón sur del encauzamiento de la desembocadura del Júcar y la Gola de l'Estany, "tenga un ancho útil de al menos 40 metros en las zonas más comprometidas, con un aporte de 1.078.628,47 metros cúbicos de arena".

Para ello, se dragará arena del banco submarino situado frente a la costa de Sueca y Cullera, con la draga de succión Bonny River, colocando el material dragado en la playa a través de un sistema de tuberías flotantes, sumergidas y terrestres. "Unas actuaciones que se complementan con medidas ambientales, como la restauración dunar y mejoras de accesos, construcción de espigones y retirada de estructuras marítimas en las playas del Marenyet y l'Estany de Cullera", ha resaltado.

FINALIZARÁN EN JUNIO

Por otra parte, a la visita también han asisitido miembros de la Associació de Veïns de l'Estany, del Marenyet y de la Protecció de les Platges del Sud, plataformas que se reunieron con Bernabé en la Delegación del Gobierno, y a quienes la delegada les ha manifestado: "Nos pidieron este proyecto, y aquí está. Firmado el 17 de diciembre, con inicio a partir del 16 de enero y finalización prevista en junio".

Según la delegada, "el Gobierno de España tiene un compromiso firme con esta tierra. Lleva invertidos más de 144 millones de euros en la regeneración de las playas de la Comunitat Valenciana. Y este proyecto vamos a poner en marcha una inversión de más de 40 millones de euros que van a ir destinados a las playas del sur de Cullera, pero también a las playas de Sueca, del Pouet, del Perelló y de Les Palmeres. Y también a las de Sagunt y Canet, que tenían un retroceso de arena desde hace muchos años".

"El Gobierno de España invierte en regenerar de manera responsable las playas y el litoral valenciano, mientras el gobierno valenciano se dedica a atacar nuestro entorno natural y nuestro litoral con leyes que provocan una construcción desmesurada y propia del siglo XX", ha finalizado.

TRES PLAYAS NUEVAS

En concreto, según el Ayuntamiento de Cullera, las obras para regenerar de forma integral las playas del Marenyet y l'Estany de Cullera empezarán el próximo 16 de enero. Para Mayor, "es un día histórico para el municipio de Cullera, para las playas, y sobre todo para los vecinos y vecinas de la zona del Marenyet y l'Estany que por fin ven culminadas sus reivindicaciones después de años de lucha".

"Un acierto y una satisfacción donde también hay que agradecer a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que estuvo desde el minuto uno atendiendo al vecindario y diciéndoles que confiaran en que estaba haciéndose el trabajo e iba a hacerse realidad", ha señalado.

El alcalde también ha insistido que con esta intervención se recuperarán tres playas que "van a ser bandera azul porque tenemos punto de medida y estamos ya trabajando para que esas tres playas que se van a generar en Cullera sean tres nuevas banderas azules".

"Este verano vamos a disfrutar de las mejores playas de España, como ya tenemos en el resto del término municipal", ha prometido. El tramo de costa que alcanza las playas del Marenyet y de l'Estany tiene una longitud de 2,8 kilómetros y va desde el actual espigón de protección del margen sur de la desembocadura del río Júcar hasta la Gola de l'Estany.

Su regeneración se proyecta mediante el vertido de un volumen de 1.078.628,47 m3 de arena; la construcción de tres espigones rectos de 195m, 280m y 222m, para los cuales se dispondrá de un volumen de 21.885 m3 de rompeolas; y la reconstrucción y acondicionamiento de los tramos de los diques de canalización de la desembocadura de l'Estany, sin modificar sus condiciones geométricas y la retirada de las escolleras de protección existente en la costa, excepto en las zonas próximas a los muros de escolleras existentes que conforman las defensas longitudinales hasta conseguir un mínimo de 40m de anchura de playa.

En algunos tramos, se calcula que se podrían ganar más de 100 metros de amplitud de arenal. Así mismo, las actuaciones de regeneración incluyen la creación de nuevos cordones dunares en casi todo el frente litoral y el mantenimiento y la reconstrucción de aquellos existentes que se encuentran en buen estado o deteriorados, respectivamente, con el fin de restaurar ambientalmente la zona costera y preservar su biodiversidad.

Para llevarlo adelante, una draga extraerá arena en aguas profundas frente al cabo de Cullera (a unos once kilómetros) y lo transportará hasta primera línea del litoral. Los trabajos, según la previsión, finalizarán el 30 de junio de 2026.