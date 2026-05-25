La mítica banda de heavy metal Manowar actuará en el Roig Arena en marzo de 2027

Manowar - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La legendaria banda de heavy metal Manowar actuará el 23 de marzo de 2027 en el Roig Arena como parte de su 'Kings of Metal Fighting The World Tour 2027', según ha informado el auditorio de València en un comunicado. La formación interpretará íntegramente el disco 'Kings of Metal', así como el tema 'Carry On', en homenaje a todos sus seguidores, que se identifican como 'Army of Immortals'.

Manowar irrumpió en 1980 en la escena metalera para inventar un subgénero llamado Power Metal. Desde entonces, sus canciones se han convertido en himnos para sus seguidores con su mensaje "de esperanza y perseverancia".

Durante más de cuatro décadas, la banda ha logrado numerosos discos de oro y platino y ha realizado más de 40 giras, incluyendo actuaciones como cabezas de cartel con entradas agotadas. Las entradas para el concierto de Manowar salen a la venta el martes 26 de mayo a las 12.00 horas en la web www.roigarena.com.