Mollà replica al consejero de Castilla y León sobre los incendios: "La culpa es de consejeros que no están a la altura"

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha calificado de "lamentables" las declaraciones del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en las que culpó de los incendios a los ecologistas y sus "nuevas modas". "La culpa es de los consejeros que no están a la altura de las circunstancias".

Así lo ha aseverado la titular de Transición Ecológica del Gobierno valenciano al ser preguntada por las manifestaciones de Suárez-Quiñones tras el acto de presentación del programa 'ZERO, energía de proximidad'.

Mollà ha criticado que, "en vez de asumir las responsabilidades, en vez de atender a los servicios de prevención y extinción de incendios, en vez de ofrecer herramientas para ayudar a las familias que se han visto afectadas, para los agricultores, para reconstruir la zona, en vez de ello, se ha dedicado a echar balones fuera".

Asimismo, la consellera valenciana ha defendido que lo que "siempre" ha hecho el ecologismo ha sido "alertar de que una de las consecuencias más graves del cambio climático son los incendios forestales" y de que si los gobiernos no atienden a la emergencia climática y no ponen en marcha medidas para paliarlo, "tendremos grandes incendios". "Quien tiene razón no tiene culpa", ha zanjado Mollà.