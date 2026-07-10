Mompó destaca que la "sintonía total" del PP en las tres provincias y cree que "los piques siempre son buenos"

El presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Mompó, durante la reunión de la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, a 20 de junio de 2026, en Sueca. Archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Mompó, ha destacado "la sintonía total" que existe en la formación en las tres provincias y ha considerado que "los piques siempre son buenos" porque todo lo que sirva para movilizar a los cargos y a la militancia es "positivo".

Así lo ha manifestado el también presidente de la Diputació de València en un acto en Cullera a preguntas de los medios sobre la cena de verano que este viernes celebran los 'populares' alicantinos en Elche y por si hay "pique" con el aforo que logró la convocatoria que hizo en Sueca el PP valenciano.

"Yo que vengo del deporte creo que los piques siempre son buenos. Yo mismo intento siempre copiar las cosas que funcionan. En este caso, si nuestra provincia hermana de Alicante quiere copiar lo que hacemos en Valencia, evidentemente que estamos para ayudar", ha comentado.

"Nosotros llevamos muchos años haciendo las juntas provinciales y creo que funcionan. Y a partir de ahí, evidentemente, todo lo que sea movilizar el partido, dinamizar a nuestros cargos, a los alcaldes, a los portavoces y a los militantes de base es positivo", ha aseverado.

En cuanto a si ha sido invitado al acto en la ciudad ilicitana, ha señalado que es una cita provincial de Alicante, pero "evidentemente que podría ir". "Seguro que Toni (Pérez) no tiene ningún problema, pero las agendas son muy extensas ya, intentamos no salirnos más de nuestros límites", ha apostillado.

En cualquier caso, "la sintonía entre las tres provincias es total y estoy seguro que hoy también harán un buen acto en Alicante", ha resuelto.