Mompó dice que la situación en la mañana del 29O no le hizo pensar "en ningún momento lo que iba a suceder después"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (2i); el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo (c); y el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicent Momp - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, ha insistido en que al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la tarde del 29 de octubre de 2024 "en ningún momento se alertó de lo que bajaba por el barranco del Poyo", al tiempo que ha afirmado que lo que ocurrió esa misma mañana no se lo "tuvo que contar ningún alcalde", dado que lo vio con sus propios ojos, aunque ha esgrimido que todo ello no le hizo "pensar en ningún momento lo que iba a suceder después".

Así lo ha manifestado, en atención a medios en la tarde de este lunes en València, donde ha asistido a la reunión de presidentes de diputaciones, cabildos y consells que se celebra en la sede del PPCV en la capital, preguntado por la declaración como testigo de la alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana.

En su testifical este lunes, Folgado ha informado de que a las 18 horas de ese día llamó a Mompó para advertirle de que el barranco estaba en una situación "extraordinaria". Una hora más tarde, sobre las 19 horas, llamó al exnúmero dos de Emergencias Emilio Argüeso para decirle que la zona estaba inundada y que creía que había una víctima.

Preguntado sobre por qué no se alertó antes a la población si ya se sabía que a las 18.00 horas había un escenario como el que describía la alcaldesa de Torrent, Mompó ha asegurado que él sabía de la situación "mucho antes de las de las seis de la tarde".

"A las 11 de la mañana estaba en el río Magro y el helicóptero ya estaba pasando familias de una parte del río a la otra. Esto lo hemos explicado por activa y por pasiva", ha expresado, al tiempo que ha señalado que esa misma mañana lo que vio con sus propios ojos no se lo "tuvo que contar ningún alcalde". "No me hizo pensar en ningún momento lo que iba a suceder después", ha garantizado.

"A partir de ahí, llamadas tuvimos muchísimas, de muchos alcaldes, de muchos compañeros, de diputados, Amparo Folgado en concreto también, es diputada provincial y compañera mía en la corporación. Y al final, lo que sucedió creo que lo hemos explicado ya un millón de veces. Y lo que allí dentro sucedió es que nos alertaban en todo momento de que --la presa de-- Forata podía colapsar, pero en ningún momento se nos alertó de lo que bajaba por el barranco del Poyo".