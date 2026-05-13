Mompó, dispuesto a comprar o vender al Ayuntamiento de València la parte de Diputació del antiguo edificio de Hacienda

Archivo - Antiguo edificio de Hacienda en la calle Guillem de Castro de València - GOOGLE MAPS - Archivo

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de Valencia, Vicent Mompó, ha abierto la puerta a que la institución provincial pueda comprar al Ayuntamiento de València su parte del antiguo edificio de Hacienda, ubicado en la calle Guillem de Castro de la capital, o vender la suya en caso de que el consistorio la quisiera, al tiempo que ha indicado que tiene pendiente una reunión para "sentarnos y hablar" sobre este asunto y ha garantizado que él no va a suponer "ningún problema".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras firmar este miércoles con el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, un convenio para la financiación y ejecución de infraestructuras y sistemas de saneamiento, tratamiento, depuración y reutilización de aguas residuales en la provincia, al ser preguntado por el hecho de que la alcaldesa de València, María José Catalá, afirmara hace unos días que "sueña" con que este edificio pudiera albergar "una gran biblioteca" y ser "un gran espacio cultural de referencia" que compatibilizaría ese uso con el administrativo.

La primera edil se mostró abierta también a definir el uso final de este inmueble, en un 60 por ciento propiedad del consistorio y en un 40 por ciento de la Diputació, con la corporación provincial.

"Hemos hablado con los portavoces de los otros grupos. Tenemos pendiente una reunión, sentarnos y hablar ya negro sobre blanco sobre qué queremos hacer en el edificio, porque también lo he dicho muchas veces: la Diputación de Valencia no va a ser un problema en qué va a ser el edificio de Hacienda", ha recalcado Mompó.

En este punto, ha considerado que es primero el Ayuntamiento de València "el que tiene que decidir qué es lo que quiere hacer" con la antigua sede de Hacienda y ha añadido: "Lo que sí que hemos dicho siempre es una parte es de la Diputación y otra del Ayuntamiento".

Y ha expuesto: "Tenemos la voluntad de, si el Ayuntamiento considera o considerase, que veo que no es así, que no quiere hacer uso del edificio, pues sería la Diputació la que pudiese comprar el edificio. Y si es el Ayuntamiento el que quiere disponer de él, pues hablaremos también, para eso están los técnicos, para valorar en qué cuantía, y será el Ayuntamiento el que se quede con el edificio". De cualquier modo, ha insistido en que el uso de este inmueble "no va a ser un problema entre la Diputació y el Ayuntamiento".

"USO COMPARTIDO"

También ha planteado la opción de un uso compartido entre ambas instituciones y ha garantizado que, en este caso, "tampoco habría ningún problema". "Si el Ayuntamiento considera que necesita ese edificio para su uso, la Diputació no va a poner problemas. Y si considera que ya tiene suficientes infraestructuras, la Diputació también tendría interés en adquirirlo. Pero insisto que nos sentaremos y lo hablaremos, no habrá ningún problema", ha zanjado.