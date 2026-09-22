Mompó enmarca en la normalidad la reunión de Llorca y Tellado y dice que el PP está "en otras cosas" y no candidaturas

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, en rueda de prensa este martes - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputació, Vicent Mompó, ha enmarcado en la normalidad "entre compañeros" la reunión mantenida este lunes entre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, al tiempo que ha comentado que el PP no está centrado en nombrar su candidatura electoral sino "en otras cosas" como la crisis de Ceuta.

Así lo ha señalado, durante una rueda de prensa en la Diputació, a preguntas de los medios sobre la reunión entre Tellado y Llorca y sobre el hecho de que Génova aún no haya nombrado a su candidato para las elecciones autonómicas de 2027 en la Comunitat Valenciana.

Mompó ha señalado que desconoce de qué hablaron ambos dirigentes 'populares' y ha señalado que él mismo se reunió recientemente con el 'president' para tomar un café en la plaza Manises porque es algo que "entra dentro de las cosas normales" entre dos "compañeros" de partido. Así, cree que Llorca y Tellado "hablarán, si no diariamente, por lo menos todas las semanas".

A pesar de ello, ha señalado que los estatutos del PP son "muy claros" y que la designación de candidatos corresponde a la dirección nacional del partido, que no se ha pronunciado al respecto.

Mompó ha apuntado que "el PP entiende que ahora mismo la responsabilidad no está en decidir quiénes son los candidatos, tenemos una crisis importante en Ceuta y están en otras cosas".

El presidente de la corporación provincial ha señalado que en esto hay una "clara diferencia" con el PSOE y con Pedro Sánchez, que, a su juicio, está más centrado en su "estrategia electoral" y "personal" y en "continuar sobreviviendo a esta situación".