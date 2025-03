Mompó: "Mazón es el presidente del PPCV y por supuesto que, dentro del partido, respetamos a nuestros presidentes"

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, ha señalado este miércoles, preguntado por si el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene el apoyo del PP, que Mazón "es el presidente del PPCV y por supuesto que, dentro del partido, respetamos a nuestros presidentes".

"Igual que yo tengo el apoyo del PP a nivel provincial, el presidente Mazón tiene el apoyo del PP a nivel regional y el presidente Feijóo tiene el apoyo a nivel nacional", ha indicado en declaraciones a los medios en el acto en el que la Diputació de València ha ofrecido una 'orxatada' y una 'taronjada' en la Plaza Manises en el marco de las Fallas.

Mompó ha rechazado valorar el auto de la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana en el que cita a declarar como investigada a la exconsellera Salomé Pradas y al ex secretario autonómico Emilio Argües y ha expresado su respeto a la actuación de la justicia.

"Yo no voy a opinar nada porque no tengo nada que opinar. Máximo respeto, por supuesto, como hemos hecho siempre; no voy a ser yo el que tenga que decir qué me parece el auto", ha dicho, y ha sostenido que la magistrada es la "profesional" que "ha hecho lo que tenía que hacer y el tiempo dirá".

"A partir de ahí, conforme vayan acudiendo todas las personas que cite a declarar, la investigación irá adelante como tiene que seguir y colaboraremos en todo lo que podamos colaborar", ha dicho y ha añadido que el auto es "el que ha decidido la jueza elaborar" y, a partir de ahí, ha rechazado valorarlo "por respeto" y por el cargo que ostenta.

A su juicio, "desde las instituciones lo que tenemos que hacer es ayudar a la Justicia y yo creo que haría un flaco favor, al respecto de lo que estoy diciendo, si entrase a hacer yo valoraciones de lo que hace, en este caso, la jueza de Catarroja o cualquier otra jueza".

29O

Mompó se ha referido a la tarde del 29 de octubre, en la que él estuvo en el Cecopi aunque formalmente no forma parte de este órgano. Así, ha señalado que "cualquier persona, tuviese competencias o no, tuviese que decretar ella o él la orden (de lanzar el mensaje de alerta a la población) o no, al final, con todo lo que ha sucedido, yo creo que cualquier valenciano, cualquier valenciana, cualquier español, en definitiva, hubiese hecho lo imposible, o lo imposible como hicimos ese día, por intentar evitar" lo que pasó. Pero, ha insistido, ha defendido "desde el principio" que el 29O "se tenía la información que se tenía" y que no hacía referencia a las inundaciones en l'Horta Sud.

En este sentido, el presidente de la Diputació ha indicado que serán los jueces los que determinen lo que está bien o mal, porque él no sabe valorarlo. "No sé lo que le parece a unos o a otros; lo que sí que sé es lo que pasó allí dentro y en ningún momento se nos alertó sobre el barranco del Poyo; en ningún momento se habló y se nos alertó de lo que podía suceder en los pueblos de l'Horta Sud, que son los que más daño tuvieron" y sí que se les advirtió de la rotura del pantano de Forata "y sobre todo de lo que podía afectar", ha dicho para recordar que él es de una localidad de la Ribera, comarca que sufrió las consecuencias de la pantanada de Tous.

En esta línea, ha sostenido que en el Cecopi él no tenía acceso a las llamadas que se estaban recibiendo en el 112. "En el Cecopi no estaban las teleoperadoras o los teleoperadores; estaban los técnicos que me imagino que estarían recibiendo la información o no, tampoco lo sé. Si los citan a declarar, que me imagino que sí, tendrán que decir lo que tengan que decir", ha apuntado, para insistir que en ese órgano "no nos transmitían, ni en ningún momento nos sentimos alertados ni preocupados, por la zona de l'Horta Sud", sino que la "preocupación" estaba "centraba" en si terminaba colapsando Forata "y acababa afectando a los municipios que obviamente hubiese arrasado en caso de producirse".

"Al final la presión es la que es; es una situación complicada y esto también he opinado más de una vez, yo creo que no hacemos favor a la sociedad ejerciendo este tipo de, muchas veces, escraches y acciones políticas", ha dicho, y ha indicado que la jueza tendrá que actuar "con los procesos que tenga que actuar" pero para él, ahora, lo importante es la reconstrucción.

"Obviamente que tenemos que respetar a las víctimas; obviamente que tenemos que entender lo reciente que está y no sé si algún día podremos superar, ya no solo las pérdidas materiales, que tal vez sí, sino las humanas, pero al final lo que sucedió, sucedió", ha dicho, y ha pedido esperar a ver lo que dictamina la investigación según avance.

A su juicio, "lo que también es importante" es ver si la dana "nos sirve para que vayamos todos a una y que ayudemos realmente a los que lo necesitan". "Desde la Diputació lo hemos dicho: hasta que el último pueblo necesite ayuda, estará para intentar, en nuestra medida y en nuestras posibilidades, poder estar a su lado".

En esta línea, ha criticado y ha asegurado que le gustaría que "otras instituciones dedicasen el porcentaje que va a destinar la Diputació presupuestariamente a los pueblos afectados por la dana y a la catástrofe". "Estoy convencido de que las cosas irían más rápido y que las valencianas y los valencianos, que son los que nos preocupan, podrían recuperar esa ansiada normalidad mucho más rápido de lo que lo van a hacer", ha dicho, y ha nombrado específicamente al Gobierno de España.

Para Mompó, "al final aquí siempre tenemos que ir de menor a mayor: yo creo que el que más responsabilidad tiene es el que más recursos tiene", ha dicho y ha añadido que la Diputació ha actuado, muchas veces, "incluso saltándose sus competencias".

"Lo que hizo es salir corriendo a ayudar a nuestros vecinos; es lo que esperamos desde el gobierno autonómico y lo que esperamos también desde un Gobierno de España. Queremos un Gobierno central para esto, lo que queremos es un gobierno de España para estas situaciones. Si en la peor catástrofe de la historia de España, y ya no son palabras mías sino que creo que de toda sociedad española, el Gobierno de España está esperando a que pidamos recursos, pues yo creo que no es lo más adecuado", ha concluido.