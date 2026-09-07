Morant afirma que tiene el deber de denunciar la "agresión machista" de Mompó al llamarla "lameculos" y avanza medidas

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que tiene el deber y la obligación de "denunciar y reprobar" la "agresión machista" del presidente de la Diputació de València y líder del PP en esa provincia, Vicent Mompó, al llamarle "lameculos" y ha avanzado que los socialistas valencianos estudiarán medidas "políticas" en respuesta al dirigente 'popular': "La contestación no se puede normalizar".

Además, ha considerado que Mompó está "nervioso" porque "se siente atrapado" en la gestión del día de la dana y también "quiere jugar la partida de la Comunitat Valenciana" en "esa pugna" que hay en el PPCV: "Están en sus juegos del hambre y esa rabia la volcó contra mí".

Así lo ha manifestado este lunes en una comparecencia en la sede del PSPV, días después de que Mompó la calificara en un mensaje vía redes sociales de "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le espetara: "No vales para nada, así de claro".

Morant ha señalado que estas palabras pueden haber sido un "calentón" del dirigente del PP, pero ha pedido "diferenciar cuando uno se hace la víctima de cuando uno es víctima de una agresión machista". "Y yo he sido víctima de una agresión machista por parte del presidente de la Diputació de València", ha proclamado.

La dirigente socialista ha atribuido estas palabras de Mompó con el "nerviosismo" que puede tener la "carga penal" de su "responsabilidad por lo que no hizo el día de la dana" del 29 de octubre de 2024, que es a lo que ella se refería en el 'tuit' que dirigió al dirigente provincial, ha aclarado. Dicho esto, ha censurado que responder "con insultos y con machismo" como hizo Mompó "tiene que estar desterrado de la política". "No podemos normalizarlo", ha incidido.

En esta línea, ha señalado que cuando se produce "una agresión o comportamientos fuera de los valores de la sociedad de la sociedad actual" ella tiene la obligación de denunciarlos, igual que cuando ha ocurrido algo similar en el PSPV. No obstante, ha apuntado que algo así no es "la primera vez" que le ocurre con Mompó y ha recordado que en la última semana el síndic del PP, Nando Pastor, le llamó "bipolar" y hace unos meses la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, "dijo que el Gobierno está lleno de prostitutas".

"ESTA ESCALADA LA HEMOS DE DENUNCIAR Y REPROBAR"

"Esta escalada la hemos de denunciar y reprobar, por eso lo hemos hecho público. No queríamos que pasara desapercibida", ha subrayado Morant, que ha diferenciado las palabras de Mompó de la "crítica política legítima" que realizó ella con su 'tuit', que se refería al "abandono" del dirigente provincial el día de la dana. "Fue avisado por su propia institución y no avisó a los valencianos, solo a su entorno familiar", ha vuelto a criticar, y ha defendido que esta reacción es "legítima", pero "la contestación no se puede normalizar".

En su mensaje en la red social 'X' publicado el pasado jueves, Morant reaccionaba a una información periodística sobre el informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputació trasladado a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana. "Así de claro: la Diputació avisó a sus trabajadores y suspendió actividades por la dana. Su presidente, que estaba en el Cecopi, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no", criticaba.

Por su parte, Mompó respondió el viernes al 'tuit' de Morant: "Los valencianos de cordura intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero Pedro Sánchez, el de 'Si quieren más recursos, que los pidan'. Todo el mundo sabe que, en las tragedias que hemos sufrido, te ha preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". Seguidamente, recriminaba a Morant: "Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".

"NO VOY A DISCULPARLO, LE PIDO RESPONSABILIDADES"

La secretaria general de los socialistas valencianos ha acusado a Mompó de "deshumanizar" y tratar a las mujeres de forma "machista" y ha sostenido que estos comportamientos "no representan a la sociedad actual". "Ni siquiera pido que me pida disculpas, porque no voy a disculparlo, le pido responsabilidades", ha especificado.

En este sentido, Diana Morant ha adelantado que el PSPV estudiará a través de su Consell de les Dones la reacción a adoptar "ante estas actitudes que no caben en la sociedad actual". "Serán propuestas política", ha avanzado, a la vez que ha reivindicado que en su formación "las mujeres tienen voz propia".

Preguntada sobre si le parece más grave el insulto de "lameculos" de Vicent Mompó o el "inútil" empleado en alguna ocasión por el ministro de Transportes, Óscar Puente, la líder del PSPV ha diferenciado que este último término significa "que no eres útil" y ha reconocido haberlo utilizado en alguna ocasión, como por ejemplo para describir al "por Gobierno valenciano en el peor momento" y para señalar "la política inútil y a quienes la practican". "Pero nunca he utilizado la expresión de Mompó", ha remarcado.

De hecho, la ha atribuido a un "calentón" del dirigente del PP porque le "dolió" el mensaje de Morant: "Por diferentes razones se siente atrapado y diferentes mentiras lo han señalado, como la propia jueza" de Catarroja que investiga la gestión de la dana. "Está nervioso", ha deslizado sobre Mompó.

Finalmente, se ha mostrado preocupada por que "esta gente utilice ese lenguaje en su casa y que sus hijos lo aprendan". "No voy a normalizarlo y lo voy a seguir denunciando públicamente, es parte de mi trabajo", ha garantizado la también ministra de Ciencia.