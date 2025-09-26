Moncada rechaza con el voto de calidad de la alcaldesa la reprobación del edil del PSPV implicado en una pelea

La oposición reprocha al "concejal karateca" su actuación: "Parece que en Moncada tenemos un sheriff que todo lo puede y todo lo hace"

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Moncada (Valencia) ha rechazado con los votos del PSPV y Compromís y el de calidad de la alcaldesa, Amparo Orts, la reprobación del concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Martín Pérez Aranda, que además es su pareja, implicado en un altercado durante las pasadas fiestas patronales de la localidad a raíz de unos insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la solicitud de que dimita de todos sus cargos.

El pleno extraordinario celebrado este viernes ha sido solicitado por la oposición --PP, Ciudadanos y Vox--, que había exigido también la retirada de las delegaciones del concejal, el traslado de los hechos a la Fiscalía y la creación de una comisión de seguimiento, entre otras cuestiones. Ninguno de los puntos del día ha sido aprobado gracias al PSPV, Compromís y el voto de calidad de Orts.

En concreto, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 7 de septiembre en el recinto de fiestas, "en los que aparece implicado el edil socialista Martín Pérez protagonizando una patada voladora desde un escenario", según la oposición, que ha bautizado al edil como el "concejal karateca" y ha subrayado la "gravedad institucional" al afectar al máximo responsable municipal de Seguridad Ciudadana.

Desde el PP, Margarita Benlloch ha incidido en la "gravedad" de los hechos cometidos por el responsable de Seguridad, "un hooligan disfrazado de concejal", al que ha acusado de "mentir" cuando aseguró que se había "resbalado" y le ha reprochado que quisiera "convertir el escenario de fiestas en un ring".

"Moncada merece más que el pacto de la patada que representan hoy PSPV y Compromís", ha reivindicado. Dicho esto, ha acusado al resto de ediles socialistas de ser "cómplices" y ha sostenido que Pérez "no solo ha cometido un error, sino una quiebra moral que exige su dimisión".

"UN MUNICIPIO NO SE GOBIERNA CON PATADAS EN LA BOCA"

Desde Ciudadanos, Jesús Gimeno ha recalcado que Pérez no puede estar "ni un minuto más" como concejal, ha considerado una "vergüenza institucional" que el resto del equipo de gobierno no haya pedido la dimisión del edil y ha reprochado a Compromís su "atronador silencio" al respecto. "Un municipio no se gobierna con cortes de manga ni patadas en la boca", ha expresado.

"Parece que en Moncada tenemos un sheriff que todo lo puede y todo lo hace. Moncada no necesita un sheriff", ha sostenido la portavoz 'popular', que ha considerado que "ser concejal de Policía o de Seguridad no te convierte en policía, igual que ser concejal de Sanidad no te hace médico, no puede operar".

Y desde Vox, Elena Carrasco ha reclamado la dimisión inmediata de Pérez ante unos hechos de "gravedad inaceptable" que rozan "lo delictivo", al tiempo que ha argumentado que ciertos límites "no pueden ser cruzados" y el edil lo ha hecho con actos "de intimidación y violencia" hacia menores. "Se lanzó como un karateca", ha recalcado.

A juicio de la formación, la permanencia del concejal es "una mancha para el consistorio y una bofetada" para la ciudadanía, por todo lo cual ha instado al equipo de gobierno a no ser "cómplice" y a actuar "con contundencia" y dar ejemplo: "Si Mazón dimisión, Pérez también".

Por el contrario, desde Compromís, Álvaro Gonzalvo ha afeado a la oposición su "capricho" de convocar este pleno extraordinario que "no sirve de nada" para tener su "mañana de gloria" y ha recalcado que el consistorio ya ha adoptado una posición "firme" a la hora de condenar la violencia y censurar la conducta concejal socialista.

EL EDIL YA HA PEDIDO "DISCULPAS SINCERAS"

Por último, la concejala socialista y teniente de alcalde Cristina Latorre ha acusado al PP, Cs y Vox de crear "más conflicto" con la convocatoria de este pleno con la intención de "crispar la situación y tener su hora de gloria", al tiempo que ha reiterado las "disculpas sinceras" del propio Pérez por "los hechos acaecidos el 7 de septiembre durante las fiestas patronales".

También ha manifestado la "absoluta repulsa" del grupo socialista ante "insultos, actos violentos o provocaciones que intentan desestabilizar la convivencia pacífica y se apartan de las de la democracia y del debate político", ha condenado "con firmeza" el uso de la violencia verbal y física como instrumento para "resolver cuestiones políticas" y ha censurado la actuación de Pérez.

En este punto, ha replicado a la oposición: "Por un comportamiento inadecuado y una supuesta patada dicen que deja una herencia terrible para Moncada. ¿Y qué opina que debería exigirle a --el 'president' de la Generalitat Carlos-- Mazón por las 228 personas muertas en la dana? ¿Qué herencia nos deja a los valencianos?".