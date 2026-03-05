El montaje de las carpas falleras en València desafía a la lluvia

Instalación de la carpa de una comisión fallera de València con motivo de las Fallas 2025. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El montaje de las carpas falleras en València desafía la lluvia que durante la pasada noche y esta jornada está afectando a la ciudad y sigue su curso, aunque las precipitaciones sí que han obligado este jueves a suspender la quinta 'mascletà' del calendario oficial de las Fallas 2026.

Las carpas, en las que se reúnen los miembros de las comisiones durante el periodo autorizado para las Fallas, comenzaron a verse en las calles de València este miércoles, 4 de marzo y primer día de 2026 con luz verde para su montaje atendiendo a lo establecido en el Bando Fallero aprobado y publicado por el ayuntamiento de la ciudad.

Este documento, que rige el desarrollo de las Fallas, cuenta con un apartado dedicado específicamente a las carpas falleras en el que se fijan los días de montaje y las normas que estas instalaciones han de cumplir.

El bando señala que la instalación de estos elementos en la vía pública o en espacios de propiedad municipal estará autorizada desde este viernes, 6 de marzo, hasta las 7.00 horas del 21 de marzo, una vez hayan concluido las Fallas.

No obstante, el documento indica que se ha podido autorizar la instalación de algunas carpas con anterioridad al 6 de marzo, en concreto, las de aquellas que cumplen determinadas características, por ejemplo, las que se instalan en solares, en zonas ajardinadas y en zonas peatonales.

Además, este jueves, 5 de marzo, han podido montarse las carpas que se ubican en zonas de aparcamiento y en zonas de tráfico de la ciudad si no afectan a las líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y ni cortan por completo la circulación viaria.

MÁS DE 400 PERSONAS

En las excepciones que contemplan la anticipación del montaje se incluyen también las carpas de comisiones falleras que, a 31 de diciembre de 2024, tengan un censo total igual o superior a 400 personas y cuya ubicación no afecte a líneas de la EMT.

El bando también precisa que para aquellas carpas que puedan presentar "una importante afección al servicio de transporte público de la EMT" y "suponer un notable perjuicio para la ciudadanía", se podrán plantear unas fechas de autorización posteriores.