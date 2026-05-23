Morant acusa a Llorca de "ausentarse" en la "crisis" educativa y le vuelve a exigir una solución: "Que haga su trabajo"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante el Comité Nacional del PSPV, en la sede de UGT-PV, a 9 de mayo de 2026, en Valencia. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "ausentarse" durante la "crisis" educativa y le ha vuelto a reclamar poner solución: "Tiene que hacer su trabajo".

Así se ha expresado la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, al ser preguntada sobre la manifestación convocada este sábado por sindicatos educativos, que han cerrado su segunda semana de huelga indefinida en la docencia no universitaria, y sobre el mensaje que compartió --y posteriormente eliminó-- el PPCV este viernes en la red social X, en el que se hizo eco de una información de 'El Español' sobre el volumen de bajas de profesores según las diferentes estaciones del año. "Enfermos en invierno, sanos en verano" es una de las líneas que escribió el partido.

Sobre este mensaje, Morant ya señaló ayer que "cuando parece que el PP no puede caer más bajo, vuelve a su manual habitual de la mala política".

Además, Morant ha criticado que el "absentismo lo practica el Partido Popular", ya que el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "estaba fuera de su lugar de trabajo, estaba en El Ventorro cuando la gente se estaba ahogando", el día de la dana en el que fallecieron 230 personas, y el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, "también se ha ausentado de esta crisis".

"Yo le vuelvo a exigir al presidente de la Generalitat que ponga solución a una crisis que han generado ellos", ha deslizado Diana Morant.

A su parecer, "la crisis que está ahora mismo produciéndose en la educación pública la han generado ellos, recortando plantillas sobre lo que se había pactado con Ximo Puig, por ejemplo, con la no bajada de ratios, paralizando las infraestructuras educativas que también estaban en marcha, con el Plan Edificant de Puig". En definitiva, ha dicho, "es una crisis sobrevenida también con ellos, una crisis política".

"ES EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT"

Dicho esto, Morant ha subrayado que Llorca "se dedica a la política y es el presidente de la Generalitat", por lo que "tiene que hacer su trabajo". "Es el presidente de la Generalitat, es verdad que no lo hemos elegido los valencianos, pero es el presidente de la Generalitat, y tiene que hacer su trabajo", ha insistido.

Y, ha continuado, "desde luego, el trabajo del presidente de la Generalitat no es a escondidas y bajo la tapadera del Partido Popular insultar a los profesores". "Ese no es el trabajo del presidente de la Generalitat", ha zanjado.