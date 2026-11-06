Morant advierte a PP y Vox que "la política les atrapa" aunque "huyan" de ella: "En el Ventorro y ahora"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra Diana Morant participan en el acto 'La fuerza de la gente', a 6 de noviembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado a PP y Vox de "huir de la política", pero ha advertido que "la política les atrapa" y lo hizo "en el Ventorro", en alusión a la gestión de la dana de 2024, y también ahora con debates en torno a las pensiones, el derecho de las mujeres al aborto o los derechos laborales.

"Pues sí, los queremos atrapados hablando de política, porque ahí les vamos a ganar hablando de política", ha aseverado este viernes por la tarde en un mitin de la precampaña del 29N del PSOE protagonizado por el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en el polideportivo de El Cabanyal de València, en el que también ha participado la cabeza de lista al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé.

Morant ha pedido "no dar por sentado" ni a Sánchez ni a las políticas progresistas, ya que ha prevenido sobre lo que hay "enfrente". "Nos preguntábamos a quién del Ventorro iba a poner Feijóo a encabezar la lista del PP", ha dicho en alusión al restaurante donde pasó la tarde de la dana el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

"El Ventorro es una categoría política", ha aseverado, para denunciar que "la gente del Ventorro ha seguido hasta hoy, aplaudiendo a Carlos Mazón y manteniéndolo aforado", como diputado del PP en Les Corts, "con la paguita para que no se someta a la justicia". Y ha recalcado: "Llegaremos nosotros y haremos que Carlos Mazón se someta a la justicia por fin".

Según ha argumentado, el Ventorro son tanto Mazón como el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o la alcaldesa de València, Mª José Catalá, quien es la cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia. "La alcaldesa de la segunda ciudad con más muertos en la dana, que a los cuatro días hizo el encendido de las luces navideñas a bombo y platillo con fuegos artificiales. Qué indecencia", ha denunciado.

También ha cargado contra la vicepresidenta y consellera de Igualdad y cabeza de lista del PP al Senado por Valencia, Susana Camarero, a quien ha descrito como "la portavoz de Mazón, la portavoz de la mentira y la responsables de las 39 personas con dependencia que murieron abandonadas en la dana cuando ella era la responsable".

Morant ha afirmado que Feijóo, en su primera visita a Valencia tras la dana, "venía a instalar un relato y decirle a Mazón que se desentendiera, que le diera la emergencia a Sánchez como ha hecho Ayuso con los incendios de este verano". "¿Para qué los queremos gobernando si se desentienden cuando la gente tiene problemas? ¿Para qué sirven en las instituciones? Que se vayan a casa los que no se quieren hacer cargo de la vida de la gente", ha urgido.

Ha recordado el pacto de gobierno de Mazón con Vox en 2023, que ha definido como el "pecado original" y "el origen del mal" de las coaliciones "negacionistas" de los 'populares' con los de Abascal. "Ahí es donde empezó todo", ha señalado en alusión al acuerdo que firmaron "seis señoros en diez minutos" en Les Corts: "un maltratador, un torero, Mazón y Llorca".

Frente a ellos, ha pedido "que nadie se olvide que han sido Pedro Sánchez y este Gobierno los que han defendido la Comunitat Valenciana, que es solidaria, contra PP y Vox que son unos racistas". Ha puesto como ejemplo la Ley de Concordia con la que estos partidos derogaron la Ley de Memoria Democrática anterior, que ha "parado el Gobierno" con su recurso de inconstitucionalidad al considerar que suponía "blanquear el franquismo".

A SÁNCHEZ: "GRACIAS POR QUERER SEGUIR"

Por todo ello, Morant ha advertido que "no podemos dar por sentadas* ni las políticas públicas ni los derechos conquistados, porque su continuidad depende de las decisiones políticas y de quién gobierna. Ha reivindicado así las políticas impulsadas por Sánchez y ha agradecido al presidente que decidiera continuar "a pesar de la persecución, de la deshumanización a ti y a Begoña [esposa de Sánchez] y a pesar de todo": "Gracias por querer seguir siendo nuestro presidente".

Dirigiéndose a los candidatos por Valencia el 29N, que cree que son "tres números uno", ha alabado a "la incansable" Bernabé como "la delegada del Gobierno de la dana, la de las botas puestas y llenas de fango"; al número dos, Arcadi España, "por defender los intereses valencianos" y porque, según ella, hará realidad la reforma de la financiación autonómica que necesita la Comunitat, y a la número tres, Rebeca Torró, como su "referente" desde su etapa en Ontinyent y ahora al frente de la organización y la portavocía del partido.

"A LA PRÓXIMA NOS VAMOS A LA PLAZA DE TOROS"

Morant ha dedicado unas palabras a las centenares de personas que se han quedado fuera del mitin al haberse superado las expectativas de la organización. Ha bromeado, dirigiéndose a Sánchez: "Presidente, nos van a pegar un puro porque se ha quedado más gente fuera que dentro. ¡A la próxima nos vamos a la plaza de toros!".

En su intervención posterior, Sánchez ha recogido brevemente el guante lanzado por Morant: "Si hay que apuntarse a otro mitin en la plaza de toros, yo me apunto". También ha comparado, al igual que la líder del PSPV, que la diferencia entre cómo responden la derecha y la izquierda a las crisis, apuntando a tragedias como la dana o el accidente ferroviario de Urda.

AGRADECE LA "DIGNIDAD" DE PUENTE

En otro momento de su discurso, Morant ha dedicado unas palabras al exministro de Transportes Óscar Puente, quien dimitió esta semana por los accidentes de Adamuz en enero y Urda la semana pasada: "Gracias Óscar por la dignidad que has demostrado en política en los momentos en los que hace falta dignidad y empatizar con el dolor. No somos iguales". El público, incluido Sánchez y el resto de autoridades, se han puesto en pie para aplaudir en este momento.

Por otro lado, la ministra ha ensalzado el talento de los profesionales sanitarios y científicos y la fortaleza de los servicios públicos construidos durante décadas. Ha destacado el trabajo de médicos, enfermeras y celadores formados en las universidades públicas, así como la infraestructura sanitaria de hospitales como La Fe, el Clínic o el de Gandia, su ciudad y de la que fue alcaldesa.

También ha puesto en valor la ciencia pública y su aplicación directa en la vida de las personas, con ejemplos como las terapias avanzadas y los equipos de radioterapia y mamografía, "que pueden marcar la diferencia entre salvar una vida o no".

"Por todas nuestras madres, las hijas, los abuelos, que necesitan un sistema público fuerte con políticos comprometidos con ellos, por todos ellos también vamos a ganar, el 29 de noviembre y en mayo, para hacer a Pedro Sánchez presidente y tener una presidenta socialista en la Generalitat", ha alentado.

