Morant afirma que el PSOE “escucha a la calle” y llama a movilizarse frente a la “deriva preconstitucional” del PP

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la clausura de la conferencia Política del PSPV-PSOE, a 20 de septiembre de 2026, en Alicante - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que los socialistas escuchan a la calle, tras la huelga general por la vivienda, y son conscientes de que “todavía queda mucho por hacer”. Por eso ha llamado a la movilización en las elecciones del 29N para “seguir avanzando frente a los que quieren hacernos retroceder”, ya que ve al PP en una “deriva preconstitucional” al tachar de “mafia” a los sindicatos mayoritarios.

“Solo con que nos movilicemos y con que los que ayer salimos a la calle ejerzamos otro derecho constitucional, el derecho al voto, la victoria del avance estará garantizada”, ha aseverado en declaraciones a los medios a unas horas del arranque de la campaña electoral.

Morant ha llamado a “seguir ampliando derechos” en lugar de estar “pidiendo sacrificios a la ciudadanía”, como considera que hace el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha prometido una campaña “trepidante” por parte de los socialistas valencianos: “Nos vamos a dejar la piel y estoy segura, lo vimos ayer, que somos una grandísima mayoría los que queremos seguir avanzando frente a los que quieren hacernos retroceder”.

Sobre la huelga, ha afirmado que “la calle habló claro” con “millones de personas” clamando por un derecho fundamental como el de la vivienda, al tiempo que ha subrayado que “el presidente del Gobierno [Pedro Sánchez] apretó el botón de las elecciones generales porque la mayoría parlamentaria ya no representa la calle”.

“Claro que ayer escuchamos a la calle.?Y sabemos que todavía queda mucho por hacer. Mucho. Pero, desde luego, nosotros queremos hacer. No queremos parar. Queremos avanzar, no queremos retroceder”, ha recalcado.

De cara al 29N, la dirigente socialista ha contrapuesto el Gobierno que, según ella, “se hace cargo de los problemas de la gente” con una oposición que “solo escucha a los privilegiados y que quiere mantener los privilegios”.

PARALELISMO ENTRE ESPAÑA Y LA COMUNITAT

A su juicio, hay “un paralelismo entre lo que está ocurriendo en España y lo que ocurre en la Comunitat Valenciana”. Como ejemplos ha señalado que PP y Vox decidieran celebrar el día de la huelga un debate sobre la Ley del Suelo en Les Corts o que el Consejo de Ministros haya decidido esta semana recurrir al Tribunal Constitucional la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026 por incluir la ‘prioridad nacional’ en el acceso a la vivienda o a prestaciones sociales, la primera norma autonómica aprobada con este concepto.

“Estas leyes aprobadas con la ‘prioridad nacional’ son preconstitucionales”, ha denunciado, para recordar que el Gobierno ya recurrió otras leyes valencianas del Consell del PP como la Ley Trans que “volvía a permitir las terapias de conversión” o la de Concordia que “blanquea el franquismo”.

Tras afirmar que “el Partido Popular está en una deriva preconstitucional”, Morant ha apuntado a debates abiertos por Feijóo en la actual campaña en torno al derecho de las mujeres a abortar, a las bajas laborales o a tener las pensiones garantizadas”.

Además, ha tachado de “bochornoso” que dirigentes ‘populares’ se haya dedicado en los últimos días a llamar “mafia” a los sindicatos CCOO y UGT, cuando ha recordado que están reconocidos en la Constitución como representantes de los trabajadores. “Son discursos preconstitucionales, por no llamarlos franquistas. ?Así que eso es lo que nos jugamos el 29 de noviembre”, ha advertido.