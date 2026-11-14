Morant apela a una movilización "histórica" y augura una "remontada épica": "Veo a Pedro exultante"

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha apelado a una movilización "histórica" con la que llevar a cabo una "remontada épica" para que el el Partido Socialista pueda gobernar tres las elecciones generales del 29 de noviembre. "Y yo no sé vosotros, pero yo veo a nuestro Pedro exultante. Y tengo que decirle, otra vez, 'gracias, Pedro, por querer seguir siendo nuestro presidente, a pesar de todo, a pesar de la persecución y de la deshumanización, por seguir decidiendo que vale la pena'", ha afirmado.

Así lo ha manifestado Morant, en un acto de campaña celebrado este sábado en València, junto a la cabeza de lista para el 29N del PSOE por València, Pilar Bernabé, la portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, y el candidato al Senado Jordi Mayor, en un acto de campaña en València.

"Vamos a una remontada épica, vamos a ganar y vamos a gobernar", ha proclamado Morant, que ha apelado directamente a docentes y familias que han defendido la educación pública, a quienes se movilizan por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, a las personas que han acompañado a las víctimas de la dana y a quienes reclaman una sanidad pública de calidad. Según ha dicho, "somos más y somos mejores".

Morant ha advertido de que la Comunitat Valenciana no puede permitirse otros cuatro años de políticas de PP y Vox y ha reivindicado la movilización de quienes han salido a la calle para defender sus derechos. En este sentido, ha reclamado que "los hospitales públicos vuelvan a abrir sus quirófanos por las tardes para atender a los pacientes" y ha contrapuesto el modelo del Botànic, "que recuperó para la gestión pública los hospitales de Alzira, Dénia y Torrevieja", con la decisión del actual Consell "de renovar la concesión del hospital de Elx-Crevillent": "La sanidad pública es del pueblo valenciano y no un negocio".

Así, ha vinculado este debate con el modelo de privatización impulsado por el PP en la Comunitat Valenciana y que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido, según Morant, "en una de sus principales señas de identidad". En este punto, ha agradecido la presencia en el acto de Mar Espinar, cuya experiencia permite conocer las consecuencias de las políticas de Ayuso. Morant ha advertido de que Ayuso es el "referente político" de la alcaldesa de València, María José Catalá, y ha alertado de que "el modelo de recortes, privatización y negocio con los servicios públicos que representa la derecha madrileña amenaza también a los valencianos".

EL VENTORRO

La también secretaria general del PSPV-PSOE ha hecho hincapié en la gestión de la dana. "El Ventorro es una categoría política", ha insistido, para denunciar que lo ocurrido el 29 de octubre de 2024 "no fue únicamente la ausencia de Carlos Mazón durante las horas decisivas, sino también la actuación de un Consell que no estuvo a la altura de la emergencia y que después se dedicó a construir un relato para ocultar sus errores".

En otro orden de cosas, también ha cuestionado que el PP "no pueda exhibir con orgullo" a sus anteriores presidentes de la Generalitat y ha contrapuesto esa herencia a la etapa de gobierno del 'expresident' Ximo Puig, presente en el acto. Morant ha señalado a Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Carlos Mazón como exponentes de un pasado "del que los populares parecen renegar" y ha lanzado una pregunta a los asistentes: "Si se avergüenzan de lo que son en la Comunitat Valenciana, ¿cómo piensan que alguien les va a votar el 29N?".

La dirigente socialista ha llamado asimismo a defender los derechos de las mujeres frente a una derecha que, ha denunciado, "pretende hacer retroceder décadas de avances". "No se puede gobernar en contra de las mujeres", ha afirmado, antes de advertir de que no permitirá que se cuestionen derechos conquistados como "la igualdad, la libertad sexual y reproductiva o la conciliación". "No volverán los notables hijos del franquismo. No pasarán, no volverán a gobernar", ha proclamado.

Y ha finalizado afirmado que se cree la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) porque "me da la gana y porque, en 2023, todas las encuestas decían que íbamos a perder y la única encuesta que decía que íbamos a gobernar era la del CIS, pues esta vez la única encuesta que nos dice que vamos a gobernar es la que va a acertar, porque vamos a ganar y vamos a gobernar".

"UNA AMENAZA"

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, y cabeza de lista por Valencia al Congreso, Pilar Bernabé, ha llamado a elegir entre "avance" frente al "retroceso" y ha aseverado que el PSOE volverá a generar una "ola de progreso" que alzará a Morant como presidenta de la Generalitat. Igualmente, ha señalado que la decisión de María José Catalá de situar a Ayuso como referente político constituye "un síntoma" y "una amenaza" para València.

Bernabé ha contrapuesto el "modelo de recortes y privatización" de ambas dirigentes a las políticas socialistas y ha denunciado la gestión municipal de la vivienda, "con suelo público destinado a promociones cuyos precios quedan fuera del alcance de buena parte de la ciudadanía". "¿Cómo vamos a pagar pisos a 390.000 euros?", ha preguntado, antes de advertir de que "cada vez más vecinos se ven obligados a marcharse de la ciudad porque no pueden permitirse vivir en ella".

Bernabé también ha cargado contra la actuación del PP durante la dana y ha preguntado "quién puede votar a quienes abandonaron a la ciudadanía y no avisaron a tiempo a la población". "Nosotros necesitamos --ha abundado-- que la gente entienda esta diferencia de modelo y esto es lo que nos jugamos el 29 de noviembre".

"Cuando vienen mal dadas cuando hay una emergencia, cuando hay una catástrofe y cuando necesitan a alguien que les dé la mano, ya saben en quién pueden confiar y, desde luego, nunca jamás en el Partido Popular, que sigue metido en El Ventorro mientras el señor Mazón está ahí, en ese escaño, defendido por toda esa corte del Partido Popular, mientras él cobra por encima de sus posibilidades y defraudando a Les Corts cobrando lo que no debería de cobrar para demostrar ya la indecencia más grande que ese gobierno supone para esta tierra", ha reprochado Bernabé, que ha vuelto a insistir: "¿A alguien se le ocurre que el 29 de noviembre los valencianos vayan a votar a quien representa la mayor indignidad que el pueblo valenciano ha sufrido en la historia de esta comunidad¿ ¿Quién va a votar a quienes nos dejaron abandonados?".

Con todo, la dirigente socialista ha reivindicado el papel de las mujeres en la política y ha defendido que no se puede permitir que "sean cuatro tíos los que decidan" sobre "la vida, el cuerpo, la conciliación o la jornada laboral" de las mujeres.

"INDIGNIDAD POR DECENCIA"

Por su parte, Mar Espinar ha alertado de las consecuencias del modelo de Ayuso y ha defendido que existe una mayoría social que quiere una España "con futuro para todos". Y ha advertido de que la derecha "pretende desmantelar el Estado del bienestar" y "debilitar la educación, la sanidad, las pensiones y los mecanismos de protección social".

Y Jordi Mayor ha defendido la candidatura conjunta de las fuerzas progresistas al Senado como una herramienta para acabar con el "bloqueo" del PP en la Cámara Alta y conseguir que los territorios, especialmente la Comunitat Valenciana, tengan voz en Madrid. "No venimos a cambiar una mayoría absoluta del PP por una del PSOE, venimos a cambiar la indignidad por la decencia", ha afirmado.