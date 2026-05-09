Morant apuesta por unir al PSPV para construir una nueva mayoría social: "Di un paso adelante para ganar"

Imagen de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. - JORGE GIL

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha presentado este sábado ante el Comité Nacional del partido un nuevo proyecto político para los socialistas valencianos basado en tres grandes ejes --unir, abrir y liderar-- con el objetivo de construir una nueva mayoría social capaz de recuperar Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2027. "No di un paso adelante solo para ser secretaria general; di un paso adelante para ganar y para devolver la dignidad a esta tierra y a nuestra gente", ha afirmado.

Durante una intervención, marcada por la movilización, la ambición política y la apelación directa a la militancia, Morant ha anunciado una gran movilización política y social para implicar a 100.000 activistas del cambio en el proyecto socialista valenciano.

"Persona a persona, puerta a puerta, calle a calle, barrio a barrio, pueblo a pueblo", ha defendido la líder socialista, quien ha llamado a los militantes y simpatizantes a "no dejar escapar ninguna conversación ni ninguna oportunidad de sumar" a quienes quieren ser "protagonistas del cambio".

Morant ha asegurado que la Comunitat Valenciana vive "un momento decisivo" y ha reivindicado que "la derrota del populismo, del racismo, del antifeminismo y de todas las políticas retrógradas de la derecha y la extrema derecha empezará aquí, en la Comunitat Valenciana".

Ante dirigentes, cargos públicos, militantes y representantes de colectivos sociales valencianos, la secretaria general del PSPV ha hecho hincapié en que el socialismo valenciano inicia "un tiempo nuevo" y ha afirmado que el partido debe convertirse en "la herramienta útil" para devolver "la dignidad y el futuro" a la Comunitat Valenciana.

UNIR AL PARTIDO PARA VOLVER A GOBERNAR

Durante su intervención, Morant ha situado la unidad interna como "condición indispensable" para afrontar el próximo ciclo electoral y ha apelado a todas las estructuras del PSPV a trabajar "con un objetivo compartido: recuperar los gobiernos para mejorar la vida de la ciudadanía".

"Cuando estamos unidos somos más fuertes. Tenemos músculo político, experiencia de gobierno y la responsabilidad de volver a poner la democracia, la dignidad y la justicia social en el centro de la Generalitat", ha señalado.

En otro orden de cosas, la líder socialista ha reivindicado la "fortaleza municipal y territorial" del partido, así como el "legado de los gobiernos progresistas", y ha defendido "la necesidad de recuperar el autogobierno valenciano, blindar los servicios públicos y garantizar una financiación justa para la Comunitat Valenciana".

"El día después es hoy. Es ahora", ha señalado Morant, quien ha pedido al conjunto del partido "toda la pasión, toda la energía y toda la capacidad de trabajo" para construir una alternativa progresista sólida.

ABRIR EL PSPV-PSOE PARA CONSTRUIR UNA NUEVA MAYORÍA SOCIAL

El segundo de los ejes planteados por Morant ha sido la apertura del partido a la sociedad valenciana. En este sentido, ha reivindicado que el PSPV vuelva a ser "la casa del pueblo: un espacio abierto para todas aquellas personas que quieran implicarse en la construcción de una alternativa política y social".

"La política no se puede hacer de espaldas a la sociedad. Queremos escuchar, incorporar talento, sumar ideas y construir el futuro de esta tierra junto a quienes no se resignan", ha explicado.

Morant ha señalado que el PSPV-PSOE quiere construir un proyecto "amplio, integrador y transversal, capaz de representar a la mayoría social valenciana", para reivindicar la diversidad territorial, cultural y lingüística de la Comunitat Valenciana como "una fortaleza".

En este contexto, ha anunciado la puesta en marcha de una gran movilización para incorporar a 100.000 personas al proyecto socialista como "activistas del cambio", implicándolas tanto en la elaboración del programa político como en la construcción de candidaturas en las principales ciudades y en la Presidencia de la Generalitat.

PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD VALENCIANA

Durante su intervención, Morant ha puesto de relieve también la necesidad de construir una alternativa política "escuchando y acompañando" a los sectores sociales afectados por las políticas del Consell del PP.

En este sentido, ha mostrado su apoyo a las víctimas de la dana, que han intervenido en el Comité Nacional a invitación del partido, y ha asegurado que escuchar a las familias afectadas "ha sido una lección de dignidad, coraje y verdad". Asimismo, ha reafirmado el compromiso del PSPV con la reconstrucción y con una gestión pública "basada en la empatía, la transparencia y la responsabilidad".

La líder socialista ha asumido también las reivindicaciones de la comunidad educativa valenciana, que también se ha dirigido a los miembros del Comité Nacional a través de uno de sus representantes, y ha defendido que "el profesorado merece respeto, estabilidad y recursos". Morant ha criticado "los recortes y el conflicto abierto por el actual Consell con docentes, familias y estudiantes", y ha garantizado que el PSPV-PSOE trabajará para "recuperar la dignidad de la educación pública valenciana".

Además, ha apostado por reforzar la sanidad pública, garantizar el acceso a la vivienda y proteger los servicios públicos "frente a las privatizaciones impulsadas por la derecha".

"Queremos intervenir para que la vivienda sea un derecho real y no un bien especulativo; impedir que se privatice la sanidad y garantizar oportunidades para la mayoría social de esta tierra", ha defendido. La líder socialista ha reivindicado también la recuperación del autogobierno valenciano, el desarrollo del Derecho Civil Valenciano y una financiación justa para la Comunitat Valenciana, asegurando que los socialistas "no renunciarán ni a un euro" de los recursos que corresponden a los valencianos.

Al máximo órgano entre congresos del PSPV-PSOE han sido invitados numerosos colectivos sociales a los que Morant les ha garantizado que sus reivindicaciones son las de los socialistas valencianos. Morant ha asumido también el compromiso de liderar personalmente esta nueva etapa política desde "la humildad, el respeto y la ambición".

La secretaria general del PSPV ha defendido la necesidad de construir un proyecto valenciano "con voz propia, reconocible y pensado para las mayorías", capaz de ofrecer "soluciones concretas" a los principales problemas de la ciudadanía "como el acceso a la vivienda, la sanidad pública, la educación, el empleo o la dependencia".

"El proyecto socialista tiene la responsabilidad de encabezar el cambio que reclama la sociedad valenciana. He escuchado ese mensaje y me comprometo a liderarlo con toda mi fuerza", ha afirmado.

"EL PEOR GOBIERNO EN EL PEOR MOMENTO"

Además, Morant ha cargado contra los gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana y ha asegurado que la derecha valenciana "siempre acaba ofreciendo el mismo resultado: recortes, corrupción, mentiras y falta de empatía".

La secretaria general del PSPV ha denunciado la gestión del actual Consell en ámbitos como la educación pública, la sanidad, la vivienda o la respuesta ante la dana, y ha criticado la "dependencia" del PP respecto a Vox.

"Los valencianos somos mejores que ellos. Somos una tierra trabajadora, solidaria y valiente, y no podemos resignarnos a seguir gobernados por quienes se esconden cuando más se les necesita", ha señalado. Por ello, ha animado a la sociedad valenciana a poner fin a esta etapa del PP en el Consell, que a su juicio ha sido "el peor gobierno en el peor momento de nuestra historia"

Morant ha cerrado su intervención con una llamada a la movilización del partido y un mensaje de esperanza: "Hay partido y los socialistas valencianos vamos a jugarlo con más fuerza que nunca".