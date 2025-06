Morant asegura que no se cree "nada" de Ábalos y Koldo ante el Supremo: "No tengo ninguna confianza en sus testimonios"

Niega que el Gobierno de Sánchez sea "fallido" y defiende que es "necesario" y que la mayoría que lo sustenta "sigue existiendo"

ALICANTE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que no se cree "nada de lo que puedan contar" el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor ministerial, Koldo García, en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo, y ha confiado en que la justicia "haga su trabajo y que todo el peso de la ley caiga sobre estos sinvergüenzas". "No tengo ninguna confianza en sus testimonios", ha deslizado.

De este modo lo ha manifestado la líder socialista, en declaraciones a los medios este lunes en Alicante, con motivo de una visita a las Fogueres, el día en que el exministro y su exasesor declaran como investigados ante el TS en el marco de la causa en la que se les investiga por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho.

Preguntada por el "pacto de silencio" entre Ábalos y Koldo García, la ministra ha afirmado: "Me van a permitir que no me crea nada de lo que puedan contar estas personas. No tengo ninguna confianza en sus testimonios". En esta línea, ha lamentado que por "culpa de estos sinvergüenzas" el trabajo de un Gobierno "honesto y limpio" y el de "todo un partido" como el PSOE "no puede quedarse empañado por esta conducta repugnante y vergonzosa".

DESLIZA CRÍTICAS A AZNAR

Al ser cuestionada sobre si la actual legislatura queda comprometida y sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la agotará, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha subrayado que la legislatura de Sánchez "empezó hace dos años, aunque haya quien no ha reconocido la legitimidad de este Gobierno con un proceso democrático", en alusión al expresidente José María Aznar.

Frente a las declaraciones de este último, en una entrevista en 'El Mundo' en la que cuestionó, sobre Sánchez, que cuando "uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?", la ministra ha defendido que "tan democrático es presentarse a las elecciones como luego ser elegido por una mayoría parlamentaria". Y ha reivindicado que a día de hoy "la mayoría parlamentaria del Congreso sigue existiendo y este Gobierno sigue siendo necesario".

En este contexto, ha aprovechado para criticar que en la época de los gobiernos de Mariano Rajoy "no solo teníamos un problema de corrupción, teníamos un problema de que era un partido que estaba gobernando, que es el único que ha sido condenado como organización criminal en nuestro país". "Había un cuaderno donde había una anotación que ponía 'M. Rajoy', donde los miembros del Gobierno cobraban sobres... todo esto está en la sentencia y todo esto está demostrado", ha sostenido.

Un ejecutivo que, entonces, ha recalcado Morant, "creó paro" mientras "las familias eran desahuciadas de las casas". "Había un problema político de gran magnitud, que era una crisis generada también por la gestión política de aquel gobierno", ha incidido, al tiempo que ha sacado pecho de que a día de hoy "no tenemos eso".

"NO TENEMOS UN GOBIERNO FALLIDO"

Frente a esa etapa, ha defendido la ahora "actuación contundente" del Gobierno de España y del PSOE, con "petición de disculpas" tras la dimisión del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Un Gobierno que es bueno para la gente, es bueno también para los alicantinos y para los valencianos", ha resaltado.

"Estamos en cifras récord de empleo, estamos en récord también de salario mínimo interprofesional, subiendo pensiones. Estamos haciendo que España funcione y, por tanto, no, no tenemos un gobierno fallido. Han fallado tres personas, nos han fallado en la confianza y hemos actuado con contundencia", ha afirmado.

Y preguntada por el 'caso Koldo', ha afirmado que ella se "ciñe a los hechos" por "responsabilidad, prudencia y rigor" y "los hechos hasta ahora son un informe de la UCO" que "señala a estos tres sinvergüenzas". "Todo lo demás son rumores", ha esgrimido, al tiempo que ha defendido que han sido "expulsados de cualquier responsabilidad interna como partido y, desde luego, de cualquier responsabilidad como institución".