Morant califica de "anomalía democrática" que Mazón no esté en la Romería de Castelló "porque el pueblo no le soporta"

La ministra insiste en la necesidad de que se convoquen elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este domingo que es una "anomalía democrática" que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, no esté aquí en la calle "porque no pueda salir y estar en compañía de su pueblo porque su pueblo no le soporta".

Morant ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación antes de participar en la Romeria de les Canyes de las fiestas de la Magdalena de Castelló.

La ministra ha recordado que hace meses que se viene viviendo esta "anomalía democrática", de que un 'president' de la Generalitat "no ha estado a la altura de las circunstancias, que ha dejado abandonado a su pueblo en las peores circunstancias y, por eso, su pueblo ya no puede más".

"Ellos han podido hacer que esto acabara. Mazón ha podido irse, pero no ha querido, Feijóo ha podido sustituirle, pero no ha querido, y PP y Vox han podido quitarlo también, pero no han querido porque hemos visto esta semana cómo se ha vuelto a repetir ese pacto de la indecencia que comenzó al principio de la legislatura entre PP y Vox, que conformó un gobierno negacionista y que nos ha costado muy caro, tan caro como que ese negacionismo nos ha costado muchas vidas", ha subrayado.

Según Morant, esta semana se ha repetido el pacto -en relación a los presupuestos de la Generalitat- "con ese pacto del Ventorro, que todavía es más indecente, porque con él lo que ha hecho Vox es rescatar la emergencia y la angustia que vive Mazón, una emergencia política pero que no tiene nada que ver con la emergencia que tienen los valencianos".

"Si antes nos costó caro, ahora también nos vuelve a costar muy caro, porque nos cuesta el derecho de las mujeres, los derechos de las personas migrantes, el derecho a la lengua y, sobre todo, la decencia", ha apuntado la titular de Ciencia.

Morant considera que Mazón podía haber gobernado con presupuestos prorrogados, "pero lo que no puede hacer es gobernar un gobierno sin decencia, sin dignidad y sin la legitimidad de su pueblo", y -ha añadido- "porque Mazón ha perdido la legitimidad de su pueblo, ha de convocar elecciones, porque si ellos no quieren irse, nosotros sí queremos votar".

MOCIÓN DE CENSURA

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura a Mazón, Morant ha insistido en que una moción de censura significa una votación en les Corts en la que ni siquiera se está respondiendo si Mazón sí o Mazón no porque se tiene que presentar una alternativa, y -según ha dicho- esta semana se ha visto que Mazón, el PP y Vox "tienen muy claro cuál es la hoja de ruta: mantener al señor Mazón".

"Los números dentro de les Corts no salen, la aritmética parlamentaria es la que es y PP y Vox suman más que Compromís y el PSPV, pero en las calles sí que salen, por eso nosotros, igual que hace muchos años salimos a la calle pidiendo 'no a la guerra' y no estaba en nuestras manos, igual que hemos estado saliendo a la calle pidiendo la dimisión de Mazón y tampoco estaba en nuestras manos, ahora tenemos que salir a la calle a pedir elecciones", ha manifestado.

Morant ha apuntado que la sociedad tiene que pedir lo que necesita, y ahora mismo "la única solución es que se convoquen elecciones anticipadas y que la genta pueda decidir sobre quién gobernará su futuro", porque se ha mostrado "segurísima" de que "ellos han perdido la calle y, si no, si se atreven, que convoquen elecciones", ha concluido.