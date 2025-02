Morant se conjura para arrebatar al PP la Generalitat y sacar a la Comunitat de "la mayor pesadilla de su historia"

Arremete contra Mazón por su gestión de la dana y dice que el PP es cómplice por no destituirlo: "Su negligencia le perseguirá siempre"

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha conjurado este domingo para arrebatar al PP y a Carlos Mazón la Generalitat en las próximas elecciones y, con ello, sacar a la Comunitat Valenciana de "la mayor pesadilla de nuestra historia" que, a su juicio, "no es solo la dana, sino el gobierno de Mazón", a quien ha tachado de "negligente e irresponsable" por su gestión durante y después de la catástrofe. "Les vamos a volver a ganar aquí y en toda España en 2027", ha proclamado.

En su intervención en la clausura del 15º Congreso del PSPV-PSOE, que se ha celebrado este fin de semana en València, en el que ha sido ratificada como líder de los socialistas valencianos, ha alentado a los cargos y representantes del partido a "volver a derrotar" a la derecha para acabar con "todo el dolor innecesario" que han causado a la Comunitat Valenciana.

Morant, que ha recordado que en el congreso extraordinario de hace un año aseguró que el PSPV tiene que ser el "dique de contención" de la "coalición negacionista" del PP y Vox y que era "urgente ganarles", ha sostenido que un año después no solo es urgente sino que también es "nuestra obligación", después de que por la Generalitat hayan "pasado tres gobiernos" y ninguno haya sido "digno de esta Comunitat".

La secretaria general del PSPV y también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, tras reivindicar los gobiernos valencianos de Joan Lerma y Ximo Puig, ha preguntado al PP de "quiénes pueden estar orgullosos, si del condenado --Eduardo--Zaplana, de --Francisco-- Camps, de --Alberto-- Fabra o de --Carlos-- Mazón".

"¿El del Ventorro, el que estaba comiendo mientras Utiel y Requena ya se estaban ahogando? ¿El que siguió disfrutando de la sobremesa mientras había caído ya el 112 por las miles de llamadas de vecinos que no sabían cómo iban a sobrevivir? ¿Del Mazón que sigue mintiendo cada día y del que suprimió la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE)?", ha cuestionado sobre este último.

TACHA A MAZÓN DE "MISERABLE E INDIGNO"

Morant ha hecho hincapié en que el jefe del Consell "no estaba donde tenía que estar en el día más trágico", un comportamiento que ha tachado de "miserable e indigno" por parte de un "presidente del PP que, como siempre, ha reaccionado con mentiras". "Tendría que irse por lo que hizo o lo que no hizo", ha sostenido. En este punto, ha advertido al PP de que serán "cómplices" si no lo destituyen.

Por todo ello, ha considerado que los 'populares' "no pueden sentirse orgullosos de un negligente y un irresponsable que no puede aguantar ni un minuto más en el Palau de la Generalitat". "Aquí estamos para trabajar por la gente joven por el presente y el futuro de nuestra tierra, por los valencianos", ha señalado.

Morant ha sostenido los valencianos "nunca olvidaremos" a Mazón, al que "su irresponsabilidad y negligencia lo perseguirán para siempre, como lo dijo el pueblo valenciano en las calles". "Este pueblo no olvidará que no estaba tenía que estar", ha insistido, al tiempo que ha hecho hincapié en que el PP "siempre ha protagonizado los peores acontecimientos en política que recordamos" en la Comunitat Valenciana.

Por esta razón, ha pedido "hacer memoria y recordar la historia" para "no volver a repetir las peores circunstancias y situaciones que hemos vivido" y ha asegurado que el PP "siempre hace lo mismo, gestionar de manera catastrófica cualquier crisis y llenarnos, en vez de soluciones, de mentiras".

Dicho esto, ha afirmado que lo que pasa ahora con Mazón "ya ha ocurrido en otras ocasiones anteriores" como en el 11M, la guerra de Irak, el Prestige o el Yak-42. "La negligencia y la irresponsabilidad lo que tiene es la marca del PP, el PP de la mentira y de las políticas que cuestan vidas", ha apostillado.

"SI PUDIMOS CON AQUEL PP, CLARO QUE VAMOS A PODER CON ESTE"

Por ello, Morant se ha conjurado para recuperar la Generalitat, como hizo Ximo Puig en 2015 tras "veinte años de corrupción y mal gobierno". Entonces, ha recordado, "tuvimos que derrotar al PP de Camps, de Zaplana y de Fabra, aquellos que arruinaron económica y reputacionalmente a la Comunitat Valenciana" y que "maltrataron y denigraron a las víctimas del accidente de metro" de 2006.

"La historia se repite, porque el PP tiene en su ADN anteponer sus intereses y los de los amiguitos del alma al interés general y al interés del pueblo. Por eso, si para conseguir el poder tienen que robar, roban. Si para aguantar en el poder tienen que mentir, mienten. Si para gobernar tienen que firmar un acuerdo con un condenado por violencia machista, lo firman. Porque no tienen dignidad y no merecen gobernar la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

La líder del PSPV ha reivindicado que los gobiernos del Botànic fueron "acuerdos de esperanza para todos los progresistas" con los que los socialistas valencianos "limpiaron la Comunitat Valenciana de otro tipo de fango, pero que también era fango". Y ha emplazado a "volver a ganar como en aquel momento": "Si pudimos con aquel PP, claro que vamos a poder con este".

SÁNCHEZ "SE DESVIVIRÁ" PARA QUE A LA COMUNITAT "NO LE FALTE NADA"

En este contexto, y tras la trágica dana del pasado 29 de octubre, Diana Morant ha garantizado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "el mejor capitán", se ha "desvivido y se desvivirá" para que a la Comunitat Valenciana "no le falte de nada" para poder "reconstruir cada vida, cada casa y cada negocio" arrasado por la riada.

También ha tenido palabras de agradecimiento y apoyo hacia la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y ha manifestado el "orgullo que sentimos todos" por ella, "la mejor representante y delegada que hay en España". "Qué orgullo, compañera", le ha dedicado, un momento que ha alzado a todo el auditorio.

Por todo ello, ha reivindicado que el PSPV tiene "el mejor proyecto político que se puede construir" para la Comunitat Valenciana, "unidos, orgullosos y en pie para volver a derrotarlos, para volver a gobernar y para volver a hacer que los problemas de nuestra gente sean nuestros problemas".