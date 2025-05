Morant cree que las encuestas electorales reflejan "que la gente quiere que Mazón se vaya y cierre la puerta"

Reprocha al PP que elija Nàquera, donde gobierna Vox, para celebrar su comité ejecutivo provincial

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asegurado que las últimas encuestas electorales en la Comunitat Valenciana reflejan que "la gente está pidiendo que Carlos Mazón se vaya y cierre la puerta", algo que ha relacionado con la manifestación de este jueves en València para exigir la dimisión del 'president' de la Generalitat siete meses después de la dana.

"El pueblo valenciano piensa que Mazón no ha estado a la altura y que la Generalitat no ha estado a la altura ni el 29 de octubre ni en la recuperación. Porque ellos están en una recuperación de Mazón y por eso todos estos esfuerzos están dirigidos a que Mazón continúe en el sillón. La gente está pidiendo justo lo contrario", ha manifestado en declaraciones a los medios.

Morant ha enmarcado los presupuestos de la Generalitat para 2025, aprobados por PP y Vox, en la situación de "debilidad" de Mazón y también de "debilidad" del jefe de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, por "no tener suficiente poder para quitarlo".

"Y al final, quien está pagando la factura en ese retroceso de derechos son los valencianos. Y eso no lo merecemos, entre otras cosas, porque no hemos votado", ha aseverado.

Dicho esto, ha reiterado que "no solo tiene que irse Mazón, tiene que irse el PP" porque "el Consell de los mejores se ha convertido en el peor Consell en el peor momento de los valencianos". "No nos merecemos este gobierno que no representa a los valencianos y las valencianas", ha insistido.

Morant también ha criticado el comité ejecutivo provincial del PP que se celebrará este sábado en Nàquera (Valencia) --asistirán Mazón, la dirigente estatal Carmen Fúnez y el presidente del PP de Valencia, Vicent Mompó--, cuando ha destacado que en esta localidad "gobierna Vox" con un alcalde que "lo primero que hizo fue quitar la bandera LGTBI del Ayuntamiento".

"Yo estoy ya en la cuenta atrás de ver cuándo tenemos la oportunidad los valencianos de votar y quitarnos de encima a este gobierno", ha rematado.