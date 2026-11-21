La secretaria general del PSPV, Diana Morant, en un mitin en Alicante. - PSPV

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha considerado que el el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, siente "vergüenza de lo que ha sido el PP de la Comunitat Valenciana" y, en este sentido, se ha preguntado por qué al mitin que hoy ha protagonizado el candidato 'popular' en la plaza de toros de València "no han ido a recibirlo" los expresidentes autonómicos Carlos Mazón, Francisco Camps o Eduardo Zaplana.

"Yo le digo a Feijóo: si a ti te da vergüenza sentarte con ellos y lo que ha sido el PP en la Comunitat Valenciana, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los valencianos y valencianas", ha aseverado.

Así lo ha manifestado la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades durante el acto central de campaña de los socialistas valencianos en Alicante, en el que ha participado junto a otros dirigentes del partido, como el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró.

Morant ha lamentado que Feijóo haya regresado hoy "a la misma Plaza de Toros de València donde aplaudió" al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, quien "sigue como diputado en Les Corts Valencianes para vergüenza del Feijóo y de todo el PP".

"Es la misma plaza donde (Feijóo) dijo sobre Mazón aquello de 'en Alicante ya lo conocéis, pero ahora lo va a conocer todo el mundo'". "Y vaya si que lo hemos conocido", ha ironizado Morant, que ha vuelto a cargar contra la gestión de la dana que "ha costado" 234 víctimas mortales.

"Por eso, le digo a Feijóo y al PPCV que, si en el año 2015 ganamos al PP valenciano, en 2027 vamos a ganarle al PP alicantino, al PP de Mazón, al de Zaplana, al de Castedo, al de Toni Pérez, al de Juan Francisco Pérez Llorca y al de Barcala. ¡A la calle todos!", ha exclamado.

"LLORCA SE TIENE QUE APUNTAR A LOS MITINES"

Diana Morant también se ha mostrado irónica al hablar del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. "Digo yo que estará en el mitin, que se tiene que apuntar el pobre él a los mitines. ¿Alguien se acuerda de que tenemos a Pérez Llorca de presidente de la Generalitat'", ha planteado.

En este punto, ha enfatizado que Alberto Núñez Feijóo "aún no ha dicho si este señor --en referencia a Llorca-- va a ser o no el candidato del PP a las elecciones autonómicas".

Y ha concluido augurando que ella va a ser la que suceda a Pérez Llorca en el Palau: "Yo no sé si él va a ser o no candidato, pero presidente no va a ser, porque va a ser una socialista, la primera mujer presidenta de la Generalitat".