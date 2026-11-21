El ministro de Hacienda y número dos por Valencia al Congreso, Arcadi España, y la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant. - PSPV

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda y número dos por Valencia al Congreso, Arcadi España, ha defendido que los impuestos, como el aplicado a la banca, son "la herramienta que permite sostener los servicios públicos y garantizar derechos". "Poder acudir al sistema sanitario sin que te cobren en el momento de recibir atención no es magia son los impuestos".

Así se ha pronunciado España en su intervención en el acto central de campaña de los socialistas valencianos en Alicante, donde ha participado junto a otros dirigentes del partido, entre ellas la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y la secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró.

El ministro --que ha comenzado sus palabras con un recuerdo al profesor e histórico militante del PSPV Pepe Reig Cruañes, fallecido ayer, y a Ernest Lluch, de cuyo asesinato por ETA se cumplen 26 años-- ha subrayado la importancia de una fiscalidad justa en la que quienes más tienen contribuyan más.

Así, ha reivindicado el impuesto a las grandes fortunas y ha advertido de que eliminarlo "supondría reducir los recursos disponibles para financiar la sanidad, la educación, la dependencia y las políticas de vivienda".

También ha defendido la continuidad del gravamen a los beneficios extraordinarios de la banca, --este mismo sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la prórroga en 2027 para recaudar 1.400 millones que destinará a vivienda--, ya que es un sector que ha obtenido importantes beneficios y que, según ha señalado, "debe contribuir al sostenimiento de las políticas públicas".

En este punto, el ministro ha contrapuesto esta política fiscal a las propuestas del PP de "rebajar impuestos a las rentas más altas y eliminar figuras tributarias": "La bajada de los impuestos a los ricos la va a pagar la gente", ha advertido, al tiempo que ha enfatizado que los recursos públicos "son los que permiten financiar los servicios y las prestaciones de los que se beneficia la mayoría de la ciudadanía".

"CERO EUROS DE FINANCIACIÓN" DEL PP

En materia de financiación autonómica, Arcadi España ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visite la Comunitat Valenciana "sin ofrecer una propuesta para mejorar sus recursos, frente a los 3.669 millones de euros adicionales que contempla el nuevo modelo planteado por el Gobierno de España". "Cero euros para los valencianos y las valencianas", ha resumido sobre la posición del PP.

El ministro ha terminado alertando de la alianza política entre PP y Vox y de lo que ha calificado como una "pinza" PP-Vox: "Feijóo pone la asfixia financiera y Abascal pone el odio. Y no lo vamos a tolerar, ni una cosa ni la otra", ha afirmado. "Votar a Vox es votar al PP y votar al PP es votar a Vox", ha acabado.