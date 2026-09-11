Morant cree "imprudente" valorar la renuncia del jefe de gabinete de Delegación de Gobierno en Ceuta porque no la conoce

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la inauguración del curso universitario en la Universidad de Valencia, en el Centre Cultural La Nau, a 11 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha declinado valorar la dimisión del jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, a raíz de la polémica generada por la publicación de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con la entrada masiva del pasado 30 de julio, y ha esgrimido que no es "prudente" comentar algo cuando desconoce su "contenido".

"Sería imprudente valorar algo que no conozco", ha expresado, en declaraciones a los medios este viernes antes de participar en la inauguración del curso universitario 2026-2027 de la Universitat de València, donde ha manifestado desconocer "la razón" por la que Sanz ha presentado su dimisión.

Preguntada de nuevo sobre este asunto y por si este hecho complica la situación del Gobierno de España, Morant ha insistido en que no tiene "constancia" de los motivos de la dimisión. "No he visto la noticia y, por tanto, sería muy imprudente por mi parte valorar algo de lo que no conozco", ha replicado.

Cuestionada sobre si cree que puede haber más dimisiones, ha señalado que no puede "hacer una valoración de una dimisión" de la que no conoce su "contenido". "De verdad que no es que no quiera contestarles, es que simplemente no tengo la información", ha dicho.

En otro orden de cosas, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha defendido la actuación del Gobierno ante la crisis migratoria que afecta a Ceuta y ha puesto en valor que, desde que el Gobierno asumió el mando único, se han tomado "decisiones que eran absolutamente necesarias".

CEUTA "NO TENÍA LA VOLUNTAD" DE ATENDER A LOS MIGRANTES

Hasta entonces, ha remarcado, "quien tiene la responsabilidad de proporcionar techo a las personas que están sin techo por las calles y que necesitan un proceso de regularización administrativa para ver qué se hace con ellas y cuál va a ser su futuro, tanto para los mayores de edad como para los menores, es la comunidad autónoma, la ciudad de Ceuta, que es la responsable de abastecer de ese techo", aunque ha criticado que la administración local "no tenía la voluntad de hacerlo".

"De hecho, hemos visto cómo ha habido también problemas con la propia Autoridad Portuaria, cuyo presidente está nombrado por la comunidad autónoma y, por tanto, por el presidente --Juan Jesús-- Vivas y ponía problemas para que se pudieran hacer instalaciones e infraestructuras donde las personas migrantes que están allí, que tienen que pasar por el proceso administrativo adecuado, puedan tener un techo, duchas, donde vestirse y donde comer. Todo esto ha estado impidiéndose hasta prácticamente un mes", ha denunciado.

Con todo, ha reconocido que "todas las cosas se podían hacer mejor", pero ha pedido realizar "una evaluación de todas las administraciones". "En materia de menores, las competentes son las comunidades autónomas", ha diferenciado.

VE "POCA PROPUESTA" EN DIRIGENTES DEL PP

En este sentido, Diana Morant ha censurado que ha visto a presidentes de comunidades autónomas, como el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (PP), "manifestarse airadamente con cánticos que creo que están fuera de la política contra el Gobierno de España", y también "poca propuesta".

"A mí me gustaría que el señor Pérez Llorca, para aportar una solución, dijera que por supuesto en la Comunitat Valenciana somos capaces de acoger a esos niños y niñas que se considere que se van a tener que repartir dentro de nuestro país, porque la tutela de los niños y las niñas no acompañados que llegan a nuestro país es de las comunidades", ha expresado.

EXPLICACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO "HA HABIDO MUCHAS"

Asimismo, cuestionada sobre si alguien debería alguien asumir responsabilidades en el Gobierno por la gestión de la situación, la ministra ha replicado que las "responsabilidades políticas en una crisis de estas características, como en todas, es hacerse responsable de lo que está ocurriendo". "Es una situación muy compleja", ha incidido.

Morant ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha comparecido", mientras que "todos los ministros que han estado en Ceuta, que tienen competencias también en esta crisis, han comparecido". "Explicaciones ha habido muchas y trabajo también hay mucho", ha resumido.

Dicho esto, ha preguntado "a todos esos" que piden dimisiones "qué han hecho ellos con Ceuta": "Porque hasta ahora ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia, agravándola en vez de arrimar el hombro".

Y ha argumentado: "Creo que el PP, que es un partido presumiblemente de Estado, tendría que haber estado del lado de las soluciones, y más siendo el partido que gobierna la ciudad de Ceuta".

La ministra ha recalcado su "sorpresa" al haber escuchado cosas como que "había que cazar a los inmigrantes o todo lo que hemos escuchado que va contra los derechos humanos".

Frente a ello, ha garantizado, para que "lo tenga todo el mundo claro", que el Gobierno de España "va a cumplir siempre con las leyes y los tratados internacionales, con la propia legislación española que está en vigor y, sobre todo, con los derechos humanos". "Si esperan otra cosa de nosotros, desde luego no lo van a tener", ha zanjado.