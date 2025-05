Morant cree que Mazón "huye" medio año después de la dana porque "no puede ni mirar a los ojos a las víctimas"

Le insta a llamar a Feijóo para que el PP convalide el decreto de aranceles en lugar de ir a EEUU

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "huir" medio año después de la dana, al estar de misión comercial en Estados Unidos, porque "no puede ni mirar a los ojos a las víctimas" de la tragedia que provocó 228 fallecidos en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

Además, ha criticado que no haya acudido "ni parece que vaya a acudir" a la 60 Fira del Llibre de València. Morant ha visitado esta feria en los Jardines de Viveros acompañada por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y de otros representantes socialistas.

Respecto a la Fira, ha destacado que es una edición "de récord" en ventas y público, lo que a su juicio demuestra que "la ciudadanía consume más cultura mientras "sufrimos un Consell que está en contra de la cultura, que señala a la cultura como un enemigo". "Frente a esa censura que quiere implantar el Consell con sus socios de Vox, más libros", ha reivindicado.

Tras señalar la ausencia de Mazón, ha sostenido que "ha huido de la celebración de los seis meses de la dana porque no puede dar la cara ni mirar a los ojos a los afectados". "Seis meses después, queda absolutamente demostrado que los únicos que estaban desde el primer día y que están hoy son los alcaldes y alcaldesas, los vecinos y vecinas y el Gobierno de España, que ha acompañado a las víctimas y a los municipios desde el primer día y continúa acompañándolos", ha aseverado.

Se trata, ha insistido, de "una anomalía democrática que dura ya demasiado tiempo que el presidente de un pueblo no pueda estar con el pueblo porque el pueblo le recuerda que no es digno de representarle": "No nos vamos a poder recuperar de una crisis cuando el elemento fundamental y culpable es el propio Mazón y el Partido Popular".

Morant también ha reprochado a Mazón que se haya inventado la "excusa" de su viaje a Nueva York y Miami, en una misión comercial para abordar el impacto de los aranceles de Estados Unidos en la economía valenciana, cuando tiene "como aliado a Vox, que son los aliados de Trump".

En lugar de este viaje, ha exigido al también líder del PPCV "que descuelgue el teléfono" y exija al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que convalide el real decreto del Gobierno sobre aranceles. "No merecemos un Consell y a un presidente que, en lugar de defender los intereses de los valencianos, como siempre, votan en contra dentro de la marca Partido Popular".

HUELGA GENERAL EL 29M, "OTRO GRITO CONTRA MAZÓN"

Preguntada por la convocatoria de una huelga general el próximo 29 de mayo, siete meses después de la dana, por parte de los sindicatos CNT, Intersindical, CGT y COS para exigir la dimisión de Mazón, la dirigente socialista ha afirmado que "es una nueva voz que se suma a ese grito generalizado de la ciudadanía valenciana de que la gestión de la dana por parte del Consell y ha sido absolutamente negligente e inútil".

"Nosotros estamos con toda esa sociedad mayoritaria a la que el Consell ya no representa y que está gritando que quiere la verdad, justicia y futuro. Y para tener futuro necesitamos votar, y eso pasa por una convocatoria electoral", ha abundado.

Por otro lado, cuestionada por su asistencia a "actos que no tienen que ver con su ministerio", la titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha explicado que ha sido invitada como ministra a la Fira del Llibre para mostrar el apoyo del Gobierno a la cultura y, en este caso, a las librerías afectadas por la dana que "por cierto, tienen caseta a precio cero porque lo ha pagado la organización y no el Ayuntamiento de València". "Nosotros también apoyamos a la cultura frente a los que la censuran: esto también es política", ha rematado.