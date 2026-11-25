La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante una atención a medios de comunicación este miércoles en Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha defendido que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, "podrá volver a España" porque la ley de amnistía "ha devuelto la normalidad" a Cataluña, "un territorio fundamental".

Así se ha expresado este miércoles a preguntas de los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, donde ha participado en una acción del PSOE en el marco de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Morant ha realizado esas declaraciones después de que Puigdemont haya anunciado que regresará a Cataluña el próximo sábado 12 de diciembre, después de más de nueve años afincado en Bélgica, y ha confirmado que ocupará su escaño en el Parlament, además de avanzar que el día 17 presentará su propuesta para "actualizar" la estrategia del independentismo catalán.

Concretamente, la ministra se ha referido al 'procés' como "uno de los problemas territoriales más importantes que ha vivido nunca este país" y que, según ha dicho, dejó el PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy, del que ha añadido "que no entendía a la sociedad catalana".

"Lo que se ha demostrado con la ley de amnistía es que es una ley que ha reparado precisamente esa fractura, y no hay mayor ejemplo que ahora mismo hay un presidente socialista, que es Salvador Illa, el que está gobernando en Cataluña con perfecta normalidad", ha zanjado.