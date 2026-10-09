Morant dice que este 9 d'Octubre es el de los jóvenes que reclaman vivienda frente "al PP de los fondos buitre"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, llega al Acto del Nou d'Octubre - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, asegura que este 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, es "el de los jóvenes que están en las calles y plazas reclamando el derecho a la vivienda, frente a un Partido Popular que es el de los fondos buitre".

Así lo ha manifestado Morant en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al acto institucional de la festividad del Dia de la Comunitat Valenciana.

"Hoy es el día de los valencianos y de las valencianas, de los valencianos y las valencianas que salieron a llenar las calles con rabia, con dolor y con mucha dignidad en compañía de las víctimas de la dana cuando el Consell les insultaba y les dejaba abandonadas; de los valencianos y las valencianas, familias, maestros, niños y niñas, que han salido a las calles para reclamar una educación pública frente a un Consell que privatiza y que hace recortes; de los trabajadores, de las mujeres y del colectivo LGTBI que sale a la calle reclamando más igualdad y menos odio y que saben que las derechas solo hacen que votar en contra de estos derechos", ha enumerado.

Pero también, ha subrayado, "es el día de los jóvenes, de esa juventud que está en nuestras calles y plazas demandando el derecho a la vivienda, frente a un Partido Popular que es el de los fondos buitre y los que votan constantemente contra la Ley de Vivienda".

Morant ha recordado que hoy entra por la puerta del Palau como ministra pero que espera hacerlo la próxima vez como "presidenta de la Generalitat".

Ha recordado las próximas citas con las urnas, lo que ha considerado que es "una esperanza". "El PSPV quiere representar ese cambio que necesita la Comunitat Valenciana para que todas esas personas, y su dignidad, muy pronto entren a gobernar la Generalitat Valenciana", ha apostillado.

Sobre las palabras que pronunciará en el acto el 'president', Juanfran Pérez Llorca, ha comentado que "imagina" que le habrán escrito "un buen discurso con muchos cantos de sirena, con cosas que no ha hecho ni piensa hacer".

Además, ha considerado que el 'popular' es "el presidente anticonvivencia y antidiálogo". "Así que lo que necesitamos es convivencia y diálogo y, por tanto, que el presidente se vaya a él y sus discursos", ha zanjado.