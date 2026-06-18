Morant exige a Feijóo que aproveche su visita a Valencia para "pedir disculpas" y suspender de militancia del PP a Mazón

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aproveche su visita a Valencia este fin de semana para suspender de militancia de la formación al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y actual diputado 'popular' en Les Corts y también para "pedir disculpas" por mantenerlo durante este tiempo.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves a su llegada al Oceanogràfic para participar en el V Simposio XL'Albufera, organizado por el diario 'Las Provincias', días antes de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presida este sábado un almuerzo con militantes 'populares' en la localidad valenciana de Sueca junto al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó.

Sobre la "pronta visita" de Feijóo a la Comunitat, Diana Morant ha asegurado que la "primera pregunta es si va a estar en ese encuentro del Partido Popular el señor Mazón". "Yo creo que no. Y seguramente no va a estar porque a Feijóo le incomodará que esté", ha deslizado, por lo que ha augurado: "No vamos a volver a ver ese aplauso masivo a Mazón y ese Feijóo diciéndole que había hecho un buen trabajo".

Sin embargo, ha hecho hincapié en que quienes "sí que estarán" en ese encuentro del PP en Sueca son la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, el vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, así como "el anterior conseller de Educación, --José Antonio-- Rovira, que ahora es el de Hacienda".

"Toda esa gente, y lo sabemos por los whatsapps --del grupo del Consell el día de la dana--, sabían lo que estaba pasando desde el primer día, han mantenido la mentira de que no estaban avisados por las agencias --estatales como la Aemet o la CHJ--, cosa que se desmonta también en los whatsapps, y han mentido y arropado al gran mentiroso, que es el señor Mazón", ha censurado sobre los consellers.

Así, les ha acusado de mentir también "cuando decían que --Mazón-- no estaba dirigiendo la emergencia, cuando lo vimos en esos whatsapps también que a partir de las ocho de la mañana la dirigió".

"PARA ELLOS DIRIGIR UNA EMERGENCIA ES DIRIGIR EL RELATO"

Dicho esto, ha señalado que Feijóo y Mazón "comparten una cosa: lo que para ellos es dirigir una emergencia es dirigir el relato". "Contemos muchas cosas para que piensen que estamos trabajando que te cagas. Y mientras estaban contando cosas que eran mentira, lo que no estaban era a la faena y donde no estaban era gestionando una emergencia que ha costado 230 vidas", ha ejemplificado.

Por todo ello, Morant ha afirmado que espera que el líder nacional del PP ahora "venga a pedir disculpas y, sobre todo, que suspenda de militancia a Mazón y lo eche como diputado". "Porque solo así comparecerá ante la justicia", ha señalado.

De lo contrario, ha advertido la líder del PSPV y ministra de Ciencia, "ni la sociedad valenciana superaremos el drama de la dana ni tampoco perdonaremos nunca ni a Feijóo ni a Pérez Llorca ni a todos los que estén el sábado aplaudiendo y allí congregados en esa cumbre del PP en la Comunitat Valenciana".

Sobre el almuerzo del PP previsto para este sábado, ha agregado: "Por cierto, imagino que tampoco estará --el 'expresident' de la Generalitat Francisco-- Camps ni --Eduardo-- Zaplana" ni tampoco "todos los personajes incómodos para el PP, que es la historia del PP en la Comunitat Valenciana". "Porque, al final, la historia se ha repetido tantas veces como el PP ha gobernado", ha zanjado.