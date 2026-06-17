Feijóo preside este sábado un almuerzo con militantes del PP en Sueca junto a Llorca y Mompó

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , durante el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE), en la Feria de Valencia, a 29 de abril de 2025 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este sábado un almuerzo con militantes ‘populares’ en la localidad valenciana de Sueca junto al ‘president’ de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó.

El almuerzo, a partir de las 9.15 horas del sábado en eventos Can Cela - Sueca, está organizado por el PP de la provincia de Valencia que preside Mompó y estará encabezado por Feijóo como líder del partido, confirman fuentes ‘populares’.

Por el momento, para este evento –programado con anterioridad a que se anunciara la presencia de Feijóo– ya se ha confirmado la asistencia de más de 1.200 militantes del Partido Popular.

La presencia de Feijóo en el almuerzo se producirá sin que de momento se haya confirmado cuál será el candidato del PPCV en las elecciones autonómicas de 2027. Génova tiene pendiente convocar el congreso regional del PPCV, mientras ya ha fijado el cónclave del PP catalán para el próximo 27 de junio.

La última visita de Feijóo a Valencia fue el pasado 10 de febrero en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), celebrada en el Roig Arena.