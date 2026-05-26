Morant exige a Llorca que aclare sus "cesiones a Vox" en presupuestos: "Otra vez los valencianos en manos de Abascal"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (c), en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha exigido al 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que aclare cuáles son sus "cesiones" a Vox "para mantenerse en el poder" dentro del acuerdo de presupuestos de la Generalitat para 2026 anunciado este martes por Vox. "Los intereses y el futuro de los valencianos, otra vez, en manos de Abascal", ha lamentado.

Así lo ha manifestado en redes sociales después de que el Consell y Vox hayan acordado aprobar los presupuestos autonómicos para 2026 a finales de julio en Les Corts, tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional en las ayudas sociales y la vivienda, una “importante” reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

"Los valencianos merecen saber qué ha pactado el PP con la ultraderecha para mantenerse en el poder. Exigimos que hagan público el acuerdo y todas las concesiones que han aceptado", ha escrito.

Morant también ha denunciado que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón "fue el primero en abrir las instituciones a la extrema derecha". "Ahora, Pérez Llorca será el primero en aplicar la prioridad nacional", ha augurado, lo que cree que demuestra que los valencianos estamos "en manos" del líder de Vox, Santiago Abascal.