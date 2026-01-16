Morant exige "responsabilidad a todos los partidos valencianos" para aprobar en el Congreso el modelo de financiación

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (c), este viernes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que "ha llegado el día en que, por fin, se pone sobre la mesa un modelo de financiación más justo para la Comunitat Valenciana" y ha exigido "responsabilidad a todos los partidos valencianos" para que el nuevo sistema sea aprobado en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha manifestado este viernes durante un acto celebrado en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, donde ha subrayado la "importancia histórica" de la propuesta presentada por el Ejecutivo central y ha agradecido "el esfuerzo de la sociedad civil en esta reivindicación que por fin se ve atendida", según ha indicado la formación socialista en un comunicado.

En este sentido, la líder del PSPV-PSOE ha resaltado que el nuevo modelo "supone una mejora de 3.669 millones de euros para la Comunitat Valenciana, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma que más incrementa sus recursos con esta reforma, y en la segunda en mejora de financiación por habitante". "Estamos ante una oportunidad histórica para esta comunidad. No podemos dejar pasar este tren", ha remarcado.

También ha advertido de que "habrá quien intente atender a otros criterios para que la Comunitat Valenciana vuelva a quedarse a la cola, para que siga recibiendo 1.500 euros menos por habitante que las comunidades mejor financiadas".

"No tiene ningún sentido que los valencianos y valencianas no seamos capaces de hacer un frente común para lograr, de una vez por todas, la financiación justa que nos corresponde", ha enfatizado Morant.

Del mismo modo, ha señalado que "la Comunitat Valenciana lleva muchos años reclamando justicia financiera en la calle" y que "ha llegado el momento de convertir esa reclamación en ley, de pasar de la calle al Boletín Oficial del Estado (BOE)", para luego apelar "a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas".

"TIENEN QUE VOTAR QUE SÍ, SIN EXCUSAS"

Así, la secretaria general del PSPV-PSOE ha aseverado que el Gobierno de España "aprobará la propuesta", pero ha recordado que la "decisión final" corresponde al poder legislativo: "El Congreso de los Diputados es la voz del pueblo y allí todos, especialmente los representantes valencianos, tienen que votar que sí, sin excusas".

"Cada uno debe hacer todo el esfuerzo que esté en su mano para que este nuevo sistema de financiación salga adelante. Si dejamos pasar esta oportunidad histórica, no nos lo perdonaríamos nunca", ha sentenciado.

Al respecto, Morant ha añadido que el nuevo modelo de financiación se puede aprobar "con el voto de los diputados valencianos del PP" y ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "que le pida a Génova que le dé permiso a cada comunidad autónoma de votar en conciencia por su comunidad" y "que no establezcan una disciplina de voto sectaria y dogmática que va en contra de la Comunitat Valenciana".