Morant: "No habrá reparación para las víctimas de la dana mientras Mazón deje de estar aforado y sea juzgado"

Morant asiste al acto benéfico 'No olvidar la Dana' - PSPV

Afirma que si es presidenta de la Generalitat lo primero que hará será "pedir disculpas a las víctimas y atenderlas en el Palau"

VALÈNCIA,, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha recalcado este domingo que "no habrá reparación para las víctimas de la Dana mientras la Generalitat Valenciana no reconozca los errores, Mazón deje de estar aforado, vaya a declarar al juzgado, sea expulsado del Partido Popular y se pida perdón desde el corazón a las víctimas".

Al respecto, ha recalcado: "Cuando sea presidenta de la Generalitat Valenciana lo primero que haré será pedir disculpas a las víctimas de la dana y atenderlas en el Palau de la Generalitat donde tenían que haber entrado por la puerta grande desde el primer día con todo el respeto y toda la dignidad". "Mientras eso no ocurra, los que son indignos son los que están ocupando hoy el Gobierno de la Generalitat", ha señalado.

Así lo ha apuntado tras asistir al acto benéfico 'No olvidar la Dana' que se ha celebrado hoy en Silla junto al sindic del PSPV-PSOE, Jose Muñoz, la comisionada para la reconstrucción tras la Dana, Zulima Pérez, el alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, entre otros dirigentes socialistas.

Allí, Morant ha apuntado que en una tragedia como la ocurrida en la dana "la única manera de entender la política es estar del lado de las víctimas" y ha criticado que el Partido Popular, el Consell y sus socios "les han faltado al respeto en muchas ocasiones": "Lo han hecho desde Les Corts Valencianes y también en el Congreso de los Diputados", ha lamentado Morant que ha recordado como no tuvieron "ni el detalle de aplaudirles cuando fueron a contar sus testimonios".

Así mismo, ha subrayado que la sociedad valenciana "apoya la causa de las víctimas de la Dana, que es también la de la dignificación de la política". "Quién tiene la capacidad de tomar decisiones y de salvar a la gente tiene que estar en su puesto de trabajo y tiene que reconocer cuál es su respnsabilidad", ha indicado.

Por ello, ha criticado que cuando el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, vino a la Comunitat Valenciana dijera que "lo que más le dolía era lo mal que se había tratado por causa de la Dana al PP". "Escuchar eso de un líder que pretende ser presidente del Gobierno de España es escuchar lo peor de la política, la política miserable".

Por último, ha destacado que los socialistas y el Gobierno de España "hemos intentando estar siempre al lado de las víctimas": "Hoy queremos acompañarles en este acto tan bonito de homenaje, que la sociedad valenciana sepa que vamos a estar hasta el final con las victimas".