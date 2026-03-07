Morant, "orgullosa" tras la expulsión del alcalde de Almussafes del PSOE: "Estamos en el lado correcto de la historia"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación en la sede del PSPV-PSOE. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha mostrado "muy orgullosa" tras la expulsión del alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, al mismo tiempo que ha subrayado que el Partido Socialista está "en el lado correcto de la historia".

De esta manera se ha expresado Diana Morant, a preguntas de los periodistas, después de que el PSOE anunciase este viernes la expulsión del alcalde de Almussafes, a quien ya había abierto expediente tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral. Según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas, la medida --avalada por la Secretaría de Organización del partido, inciden-- se toma teniendo en cuenta también los comentarios que el primer edil ha venido realizando en las últimas semanas en las "revictimizaba" a las denunciantes.

Tal como ha señalado Diana Morant, "el Partido Socialista tiene 146 años de historia y nació con unos valores que se han mantenido a lo largo del tiempo, uno de ellos es la igualdad real entre los hombres y las mujeres". En este punto, ha comentado que "a lo largo de todos esos 146 años hemos sido fieles a ese valor y hemos desarrollado las políticas más vanguardistas en Europa y muchas veces en el mundo de igualdad y de feminismo".

Del mismo modo, ha relatado "ejemplos" cuando el PSOE ha gobernado, como "la subida del salario mínimo interprofesional, que seis de cada diez personas beneficiadas son mujeres, los permisos de paternidad y de maternidad, de que en este país ya al mismo trabajo una mujer cobra lo mismo que un hombre y todavía hay mucha lucha que, desde luego, estamos con ganas de darla".

Pero, ha remarcado, "militar en un partido te da derechos, pero también obligaciones y una de las obligaciones de cualquier militante es cumplir y honrar esos valores del partido". Dicho esto, ha insistido: "En el momento en el que no se honran los valores del Partido Socialista, y desde luego, si hablamos de acoso a mujeres, no se honra esos valores, el partido tiene la capacidad de suspender o de expulsar de militancia a quien considere".

Por ello, la dirigente socialista ha mostrado "todo mi orgullo" a un partido "que sigue defendiendo los valores fundacionales y que sigue estando siempre en el lado correcto de la historia".

Preguntada sobre "la carta de adhesión" al alcalde de Almussafes que firmaron diferentes militantes socialistas y "que era crítica hacia la actuación del PSPV", Morant ha invitado "a cualquier militante del Partido Socialista a que se lea los estatutos y a que se lea qué significa ser militante del Partido Socialista".

"Si ha tenido que venir una secretaria general mujer al PSPV para que todo el mundo sepa en esta organización que ya no caben ni acosadores ni puteros ni esas viejas formas de practicar la política, pues aquí estamos. Siempre se tiene que escoger el lado correcto", ha remachado, para subrayar que en este caso hay víctimas denunciantes, pero también hay otras "víctimas colaterales" y "ha quedado acreditado que la conducta de este militante en concreto no correspondía con el Partido Socialista".

ALCALDE DE JÉRICA

En este punto, ha criticado al Partido Popular "por hacer justo lo contrario" al Partido Socialista porque, según ha dicho, hay un primer edil en Castellón, en Jérica, "que está siendo investigado por acoso sexual a dos menores de edad y sigue allí de alcalde".

"Sigue de alcalde, sigue siendo militante del PP y el Partido Popular de --Juanfran-- Pérez Llorca y de --Alberto Núñez-- Feijóo lo aplauden, lo abrazan y lo protegen", ha apuntado, al mismo tiempo que ha defendido que el PSOE "no protege a los acosadores".

Así las cosas, al ser preguntada por si "teme" que Toni González vaya a crear otro partido por su cuenta, Morant ha señalado que no se basa "en términos electorales": "Yo no cuento votos". "Aquí lo que hay que contar es de qué lado estamos. Desde luego, en el Partido Socialista estamos del lado de las víctimas y nunca de los acosadores", ha concluido.