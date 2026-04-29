Morant propone una "apertura" del PSPV y empezar una nueva etapa con "absoluta unión" para construir la "alternativa"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, preside la comisión ejecutiva nacional (CEN) del PSPV - PSPV

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha propuesto una "apertura" del partido en la Comunitat Valenciana con "absoluta unión" para ofrecer una "alternativa" a la sociedad y "que la decencia vuelva a la Generalitat": "Los valencianos merecemos abrir una nueva etapa".

Con este objetivo, el PSPV reunirá al Comité Nacional --el órgano de máxima representación del partido entre congresos-- el próximo 9 de mayo, cuando abrirá una etapa "de construcción" con la que aspira a "sumar a todos los valencianos" al proyecto socialista. Todo ello, cuando se cumplen "tres años del gobierno del PP y Vox": "Empezó todo con ese pacto de la servilleta, ese pacto de la vergüenza".

Morant ha reivindicado la necesidad de abrir una "nueva etapa" en la que el jefe del Consell no esté "tapando la vergüenza" del 'expresident' Carlos Mazón, quien, "con el dinero de todos los valencianos, continúa aforado, sin ir a declarar al juzgado y se va a la playa o al Ventorro, que es lo suyo". "Y eso no nos lo merecemos. Para recuperarnos también merecemos un nuevo gobierno", ha sostenido.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, antes de presidir la comisión ejecutiva nacional (CEN) del PSPV, celebrada este miércoles por la tarde en Picanya (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. "Somos un partido unido que tiene liderazgo y proyecto, pero nuestro proyecto tiene que ser el proyecto de los valencianos", ha resaltado.

De hecho, en materia de reconstrucción, como ministra, ha prometido que el Gobierno de España continuará estando junto a las localidades afectadas por la riada "hasta el último día, hasta que el último equipamiento o el último vehículo tenga reparada toda la destrucción que sufrió el día de la dana".

En este sentido, ha criticado que el Consell afirme que en junio "acabará la reconstrucción" y ha cargado contra la Generalitat por no tener "un plan" de recuperación: "Básicamente lo que venía a ofrecer es que el Gobierno de España lo hiciera todo y, efectivamente, lo hacemos todo en compañía de los ayuntamientos". Siempre, ha remarcado, en "coordinación absoluta y perfecta" con los consistorios.

Precisamente, ha instado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (PP), a explicar "qué piensa hacer con los más de 1.500 millones de euros del Gobierno de España que no ha gastado en la reconstrucción, si para ellos la reconstrucción acaba en junio".

SITUACIÓN "IRRESPIRABLE"

Por otro lado, después de que el juzgado de Catarroja haya fijado para el 10 de junio la declaración testifical de la vicepresidenta primera del Consell Susana Camarero, quien durante el día de la dana, el 29 de octubre de 2024, era consellera de Servicios Sociales, Diana Morant ha considerado "irrespirable" esta situación. "Merecemos una nueva etapa", ha insistido, al tiempo que ha recalcado que el actual Gobierno valenciano es "el mismo" que el anterior de Carlos Mazón.

"Susana Camarero nos ha mentido a toda la ciudadanía", ha asegurado la líder de los socialistas valencianos, que ha señalado que precisamente "la mentira ha sido un ingrediente que ha utilizado el PP en esta tragedia y en todas", pero ha advertido de que "no es reparadora" y por eso los mentirosos "se tienen que ir a la calle y tienen que dejar de estar protegidos por esos aforamientos". "Lo que tienen que hacer es ir a la justicia y, desde luego, la justicia popular se juzgará también el día que toque", ha aseverado.

MAZÓN "CONDICIONÓ" LA RESPUESTA EL 29O

Finalmente, preguntada por el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y haya confirmado su decisión de no investigar al 'expresident', Diana Morant ha afirmado que una "gran mayoría en esta sociedad" sabe que Carlos Mazón "en el momento en que aquella tarde decidió abandonar a los valencianos para estar cinco horas en El Ventorro de comida estaba condicionando la respuesta" de la Generalitat.

"Somos muchos y algún día la justicia eso lo juzgará. Yo estoy segura, porque confío en la justicia", ha agregado, al tiempo que ha animado a las familias de afectados por la dana, "que esperan justicia para esperar una reparación". "Sé que estas noticias les duelen muchísimo y les desaniman, pero pienso que estamos en un estado de derecho, que existe la justicia y que se hará justicia", ha indicado.

Por último, ha garantizado que los socialistas, además de estar "en la lucha social y política", también estarán "en la justicia para acompañarlas y para buscar justicia". "Nosotros siempre hemos defendido que Mazón condicionó aquella tarde", ha zanjado.