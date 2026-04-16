Morant resalta inversiones del Parque Central y del Aeropuerto de Alicante-Elche: "Es una grandísima noticia"

Archivo - El aeropuerto de Alicante-Elche - AENA - Archivo

ALICANTE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (PSPV), ha destacado la firma por parte del Gobierno de España del convenio para que sea "una realidad" el proyecto del Parque Central: "Es una grandísima noticia". Además, ha incidido en la "inversión histórica" del Ejecutivo central de "más de mil millones de euros" para el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Así lo ha manifestado Morant este jueves en declaraciones a los medios antes de comenzar la romería de la Santa Faz desde la Concatedral de San Nicolás, en el centro de la ciudad de Alicante, hacia el monasterio.

En relación con el Parque Central, Morant ha señalado que se trata de una inversión de "más de 400 millones de euros" para "un pulmón verde para la ciudad de más de 200.000 metros cuadrados".

Además, ha subrayado que es una noticia "esperadísima por Alicante desde hace muchos años" y que "por fin el Gobierno de España ha atendido".