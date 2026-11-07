Morant responde a Ayuso que el PP tras la dana "protege a Mazón": "La vergüenza es vuestra"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministras de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que el PP, tras la dana, "protege" al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón: "La vergüenza es vuestra".

Así se ha expresado Diana Morant, en un mensaje publicado en redes sociales, después de que Ayuso haya hecho hincapié, en un acto de precampaña en València, en que el Gobierno "culminó el asalto" a la Radio Televisión Pública Española (RTVE) tras la dana.

"¿Qué hizo el PP durante la dana, señora Ayuso? Proteger a Mazón. Un 'president' que estaba de sobremesa en El Ventorro mientras miles de valencianos se jugaban la vida, que llegó tarde y que hoy sigue aforado y amparado por tu partido", ha afirmado Morant, que ha agregado: "La vergüenza es vuestra".