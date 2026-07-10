Morant: "Si dedicarse única y exclusivamente a la Comunitat es lo que hace el PP claramente necesitamos una alternativa"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reivindicado que la "alternativa" al Consell del PP --presidido ahora por Juanfran Pérez Llorca y antes por Carlos Mazón--, al que ha tachado de "inútil e incapaz", es el Gobierno de España. "Si dedicarse única y exclusivamente a la Comunitat es lo que hace el PP, claramente necesitamos una alternativa", ha defendido, al tiempo que ha insistido en que su "prioridad única y exclusiva" es la región: "Y por eso sigo trabajando como ministra".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes antes de participar en València en el acto de presentación del estudio 'Valor e impacto en los centros tecnológicos FEDIT', preguntada tanto por cuándo se va a dedicar en exclusiva a la Comunitat Valenciana, lo que implicar dejar su cargo en el Ejecutivo.

"Si dedicarse única y exclusiva a la Comunitat Valenciana significa estar en El Ventorro mientras la gente se está ahogando; si dedicarse única y exclusivamente significa estar entregando premios; si dedicarse única y exclusivamente es no hacer nada como estaba haciendo Catalá, que dice que nadie le informó de nada y no hizo nada; si dedicarse única y exclusivamente es lo que hace --el presidente de la Diputació Vicent-- Mompó, que lo único que hizo fue llamar a su madre y a su hermana; si dedicarse única y exclusivamente es lo que hace el PP, claramente lo que necesitamos es una alternativa", ha aseverado.

En este punto, ha mencionado que el jefe del Consell anunció este jueves una partida económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros por cada centro educativo para la adquisición de equipos o materiales para la climatización de los mismos de cara al inicio del próximo curso escolar y ha recalcado: "¿Saben de dónde viene el dinero? Del Gobierno de España".

Por ello, ha reivindicado que desde el Ejecutivo central están "gobernando para los valencianos y las valencianas" mientras en el Consell "no tenían planeado invertir ni un euro en climatizar los colegios". "Lo digo porque van a volver en septiembre y, si hay alguna obra empezada, la gente tiene que saber que es con dinero del Gobierno de España", ha incidido.

"ESE NO ES MI EJEMPLO", DICE SOBRE EL CONSELL

Dicho esto, ha criticado que la "solución que habían dado desde el PP a todos los niveles era que pusiéramos pantalones cortos a los niños" y que la consellera de Educación, Carmen Ortí, "escribió una carta a los alcaldes para que tomaran las decisiones sobre si los niños tenían que ir o no al colegio por las altas temperaturas". "Si eso es dedicarse única y exclusivamente a la Comunitat Valenciana, pues desde luego ese no es mi ejemplo", ha recalcado.

Frente a ello, ha resaltado que ella sigue "formando parte de un Consejo de Ministros que trabaja por la Comunitat Valenciana todos los días, cosa que no hace el Consell de Pérez Llorca".

Cuestionada directamente por si no se plantea dejar el Ministerio por el momento, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV ha defendido que ella es "más útil influyendo como una voz valenciana en el Consejo de Ministros", por ejemplo, "para que los niños tengan los colegios climatizados o para las mujeres que sufren violencia de género".

Sobre este último asunto, ha denunciado que el Consell "ha puesto cero euros en el presupuesto" y ha resaltado que el que se va a destinar a la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres "es el dinero que ha puesto el Gobierno de España". "Porque, si no, tampoco se lo gastarían en eso", ha censurado.