Morant traslada "máxima colaboración y coordinación" del Gobierno con el Consell ante el incendio de Teresa de Cofrentes

La ministra de Ciencia, Diana Morant, en el puesto de mando del incendio de Teresa de Cofrentes - PSPV

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha trasladado la "máxima colaboración y coordinación" del Gobierno con la Generalitat ante el incendio forestal que afecta desde este pasado miércoles a Teresa de Cofrentes (Valencia).

Morant, que se ha desplazado en la mediodía de este jueves al puesto de mando avanzado (PMA) instalado en Teresa de Cofrentes, ha destacado en declaraciones a los medios la "absoluta" cooperación y coordinación" entre el Gobierno y la Generalitat en las tareas de extinción.

Además, ha destacado que en el momento en que la dirección de la emergencia activó la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales, un total de 120 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorporaron al operativo.

La titular de Ciencia ha trasladado la solidaridad y el ánimo del Gobierno a los vecinos de Teresa de Cofrentes y a su alcalde, José Javier Jiménez, y ha puesto en valor los servicios públicos --desde los dispositivos de emergencia a los elementos científicos que ayudan a afrontarlas-- como elementos esenciales en la lucha contra los incendios forestales.

En general, ha indicado que las complicadas condiciones meteorológicas exigen "la mayor atención y la colaboración absoluta entre las administraciones", tanto en la Comunitat Valenciana como en toda España. Según ha apuntado, actualmente hay más de 5.000 efectivos de la Guardia Civil que velan por la seguridad de los vecinos y más de mil efectivos de la UME en la lucha contra el fuego en todos los incendios que afectan a España.

"DESPLIEGUE ABSOLUTO" DEL GOBIERNO

Preguntada por si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han contactado con los presidentes autonómicos de las zonas afectadas, Morant ha insistido en que el Gobierno está presente "en todos los incendios" con un despliegue "absoluto" y "máxima presencia y colaboración activa de la UME, que la ciudadanía respeta profundamente porque siempre están cuando se les necesita".

"El Gobierno está presente en todos los incendios con la máxima colaboración activa con las administraciones autonómicas", ha asegurado Morant, que ha recordado que detrás de toda la movilización de los efectivos dependientes del Gobierno están los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior; Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el presidente del Gobierno.

Y ha trasladado toda la fuerza y todo el ánimo a todos los operativos que arriesgan sus vidas para proteger a la ciudadanía: "Hay que reconocer su trabajo no solo cuando están activos como ahora en los incendios, sino siempre. Por eso es necesario invertir para hacer que el sistema público de emergencias garanticen la seguridad de las personas, más en la Comunitat Valenciana, donde hemos sufrido episodios tan graves".