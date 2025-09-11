Morant ve una "mala noticia" el rechazo del Congreso a la reducción de jornada y carga contra el PP por su "no a todo"

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha calificado de "mala noticia para los españoles, para los valencianos y, sobre todo, para los trabajadores" que el Congreso tumbara este miércoles el proyecto del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. "No perdió el Gobierno de España, perdieron los ciudadanos", ha asegurado, al tiempo que ha cargado contra el PP por "votar que no a todo sistemáticamente, pase lo que pase y sea lo que sea".

No obstante, ha asegurado que en esta reducción "en la mayoría de los casos ya se aplica, ya está incluida en los convenios de las empresas, porque las propias empresas han entendido que tiene una mayor productividad devolverle también a los trabajadores un beneficio, en este caso, en el tiempo".

En un desayuno informativo de Forum Europa este jueves en València, la ministra ha considerado que ya "tocaba abordar este debate" después de "40 años" sin hacerlo. "Y, como en cualquier debate, vemos quién está a cada lado", ha expuesto.

Así, ha valorado que por un lado se sitúa "el Gobierno progresista conformado por el PSOE y Sumar, que defendemos que esta reducción de jornada laboral se tiene que reconocer como un nuevo derecho, igual que hemos reconocido otros derechos anteriormente de los trabajadores en este país y que han sido beneficiosos para las empresas, para el crecimiento económico y para los trabajadores".

"Hemos aprobado juntos una reforma laboral que reformaba la anterior y hay más gente trabajando que nunca, más mujeres trabajando que nunca, más jóvenes trabajando que nunca", ha reivindicado, al tiempo que ha señalado que el alcanzar "el nivel de ocupación más elevado que podamos conseguir". "Ya estamos trabajando quirúrgicamente en los sectores poblacionales que más necesitan la ayuda", ha avanzado.

"PERDIERON LOS CIUDADANOS"

Por todo ello, ha considerado que pese a la derrota parlamentaria "ayer no fracasó, no perdió el Gobierno de España, perdieron los ciudadanos, perdieron los vecinos". "Y podemos detenernos en --Carles-- Puigdemont, podemos detenernos en Junts, pero yo me voy a detener en el PP", ha incidido, para seguidamente preguntar a los 'populares' si en el Congreso van a "votar que no a todo sistemáticamente, pase lo que pase y sea lo que sea".

"Ese es el papel del PP, porque el PP ayer lo que nos dijo claramente es que, si ellos gobernasen, no habría nuevos derechos para los trabajadores. Eso vienen diciéndolo durante toda la legislatura. Si ellos gobernasen, no habría subidas de las pensiones, porque han votado sistemáticamente que no a todo", ha aseverado.

A su juicio, los 'populares' "son el no, porque piensan que, si derrocan al malvado gobierno de Pedro Sánchez, podrán entrar a gobernar y, por tanto, pegándole a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, pues ellos vencerán".

Pero ha recalcado que la democracia "no consiste en eso", sino en "medirse en las urnas y que, una vez establecida una legislatura y un gobierno, cada uno tiene que posicionarse en el Congreso de los Diputados o en las cámaras a favor de la democracia, a favor o en contra, dependiendo de los valores que defienden".

A día de hoy, ha reivindicado, "el Gobierno de España defiende a los trabajadores, defiende medidas sociales, defiende un avance de progreso, como la ampliación de los permisos de paternidad y de maternidad de 16 a 19 semanas, y eso representa el Gobierno.

Sin embargo, ha denunciado que "lo que tenemos enfrente, la mayoría parlamentaria que ayer tumbó esta propuesta", supone "una regresión cultural, social y económica que sólo defiende a las élites".