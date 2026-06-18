Morant ve "vergonzosas" las conclusiones de la comisión de la dana de Les Corts y se compromete a reabrirla si gobierna

Archivo - La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant (i), durante la protesta frente a Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha calificado de "vergonzosas" las conclusiones de la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes y se ha comprometido a reabrirla en caso de convertirse en la próxima presidenta de la Generalitat para señalar "las responsabilidades de aquellos que no las han querido asumir".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves a su llegada al Oceanogràfic para participar en el V Simposio XL'Albufera, organizado por el diario 'Las Provincias', un día después de que el pleno de Les Corts diera luz verde definitivamente, con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSPV y Compromís, al dictamen de la citada comisión de investigación, que apunta al Gobierno de España por su responsabilidad en la catástrofe.

"El dictamen que ha hecho Vox y el PP de la comisión de la dana, aparte de cerrarla de manera vergonzosa, insiste en echar la culpa a las agencias estatales, que ha quedado demostrado hasta la saciedad, incluso por sus whatsapps, que estuvieron trabajando, que se coordinaron con la Generalitat, que dieron la información necesaria y quien no estuvo a la altura fue el Consell", ha remarcado.

Dicho esto, ha anunciado que se compromete a que, cuando sea presidenta de la Generalitat, "igual que pasó con el accidente de metro" de València de 2006, los socialistas "reabriremos esa comisión de investigación", en este caso la de la dana del 29 de octubre de 2024, catástrofe que provocó 230 víctimas mortales.

Con ello, ha prometido que Les Corts Valencianes "no van a seguir tapando el gran drama que ha sido consecuencia de una negligencia política por parte del Consell de antes --Carlos-- Mazón y ahora Pérez Llorca, que ha costado 230 vidas".

"Para ellos, esta comisión de investigación siempre quiso ser la excusa y la tapadera a su mala gestión", ha denunciado Morant, en alusión al PP. Frente a ello, ha garantizado que los socialistas reabrirán la misma: "Y ahí señalaremos las responsabilidades de aquellos que no las han querido asumir".