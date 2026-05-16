Morant vuelve a exigir a Llorca que acuda a la reunión del lunes entre Educación y sindicatos: "Que deje de esconderse"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante una entrevista para Europa Press. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha vuelto a exigir este sábado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que asista a la nueva mesa de negociación a la que los sindicatos educativos y la Conselleria de Educación se han emplazado para el próximo lunes, tras acabar sin acuerdo el encuentro de este jueves para desconvocar la huelga, ha pedido a Llorca que "lidere la crisis" y ha advertido: "No podemos tener otra vez un presidente de la Generalitat ausente".

Morant, que ha presidido el Consell Territorial de los socialistas valencianos, ha insistido en que "no podemos tener otra vez un presidente ausente, que se borra de las crisis", en alusión a quien fuera jefe del Consell durante la dana de octubre de 2024, Carlos Mazón, mientras docentes y alumnado "sufren aulas que están masificadas y necesitan una bajada de ratios", con plantillas "insuficientes", infraestructuras "inadecuadas" y un Pla Edificant "paralizado".

A juicio de Morant, "después de la manifestación histórica en la que no solo participaron los sindicatos, sino también la comunidad educativa, padres, madres y muchos estudiantes, la única respuesta que cabe del presidente de la Generalitat es liderar esta crisis".

Este viernes una marea verde de docentes, calificada de "histórica", llenó el centro de València para cerrar la primera semana de huelga indefinida en la educación pública no universitaria convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT, con el apoyo de ANPE. Los sindicatos calificaron de "brutal, histórica y desbordante" la protesta, aunque no facilitaron cifras de participación, mientras que Delegación de Gobierno apuntó a más de 35.000 personas las que han llenado las calles.

"No podemos tener otra vez un presidente de la Generalitat ausente, un presidente de la Generalitat que se borra de las crisis que ellos mismos generan. Así que yo espero y reitero que el lunes el presidente Llorca se tiene que sentar con los sindicatos", ha resaltado Morant, quien se ha preguntado: "Si yo he podido sentarme con ellos, ¿cómo no se puede sentar el presidente de la Generalitat?".

En este punto, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha pedido a Pérez Llorca que asista al encuentro con sindicatos con una propuesta "sensata y decente, que esté a la altura de las demandas". "Porque lo que nos estamos jugando --ha continuado-- es la educación de nuestros hijos".

"La educación que transcurre en esas aulas que a día de hoy, tal y como señalan los docentes, están masificadas y necesitan una bajada de ratios, no tienen los recursos de las plantillas suficientes para atender adecuadamente esa educación; los docentes están mal pagados y transcurren en infraestructuras que no son adecuadas", ha criticado Morant.

Y ha afeado al Consell "paralizar" el Plan Edificant: "En definitiva, muchos de los problemas que señala la comunidad educativa los han creado ellos y tienen el deber de solucionarlo".