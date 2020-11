'La mort de Guillem' y 'La boda de Rosa' mandan en las nominaciones a los Premis de l'Audiovisual Valencià 2020

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'La mort de Guillem' y 'La boda de Rosa' acaparan el mayor número de nominaciones --una docena cada una-- en los Premis de l'Audiovisual Valencià 2020, que se entregarán el próximo 21 de noviembre en el Palau de les Arts de València.

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte organiza la tercera edición de los galardones a través del Institut Valencià de Cultura (IVC) y la Acadèmia Valenciana del Audiovisual. La guionista María Mínguez y el actor y director Carles Alberola han anunciado este jueves las nominaciones a las 22 categorías de estas distinciones.

Las nominaciones se han decidido por los académicos de la AVAV entre 465 candidaturas repartidas entre las 22 categorías. El premio de honor que otorga Cultura de la Generalitat se anunciará durante las próximas semanas, antes de la ceremonia de entrega de los galardones.

Optan a proclamarse mejor largometraje las siguientes películas: 'La mort de Guillem' (de Lastor Media/Som Batabat/Suicafilms/Televisió de Catalunya/À Punt Mèdia); 'La boda de Rosa' (de Turanga Films SL / Tandem Films / Setembro Cine / La boda de Rosa la película AIE / Halley Productions); y 'Coses a fer abans de morir', de The Fly Hunter SL / Fosca Films.

En la categoría de mejor largometraje documental los títulos nominados son 'The Mistery of the Pink Flamingo', de Los hermanos Polo / Japonica Films; 'Lobster Soup', de Suica Films / REC Grabaketa Estudioa / Axfilms / Studio Dominum; y 'La receta del equilibrio', de Nakamura Films, S. L./ Kaishaku Films, S.L.

Las nominaciones a mejor dirección son para Carlos Marqués-Marcet, por 'La mort de Guillem'; Icíar Bollain, por 'La boda de Rosa'; y Rafa Molés y Pepe Andreu, por 'Lobster Soup'.

El mejor guion se lo disputan Icíar Bollain y Alicia Luna, por 'La boda de Rosa'; Alfred Pérez-Fargas y Roger Danés, por 'La mort de Guillem'; y Sixto García y Javier Polo, por 'The Mistery of the Pink Flamingo'.

Por su parte, Nacho Ruiz Capillas por 'La boda de Rosa'; Carlos Prieto Cabrera por 'La mort de Guillem'; y Sara Marco Caballero por 'Lobster Soup' son los nominados al premio a mejor montaje y posproducción.

José Martín Rosete por su trabajo en 'Zero'; Celia Riera por 'La receta del equilibrio'; y Sergi Gallardo y Beatriz Sastre por 'La boda de Rosa', son los nominados en la categoría a mejor dirección de fotografía e iluminación.

INTÉRPRETES

Para la categoría de mejor actor protagonista optan al galardón Pablo Molinero, por 'La mort de Guillem'; Sergio Caballero, por 'Coses a fer abans de morir'; y Alex Brendemühl por 'L'Ofrena'.

La mejor actriz protagonista se decidirá entre Candela Peña por 'La boda de Rosa'; Gloria March por 'La mort de Guillem'; y Verónica Echegui por 'L'Ofrena'.

En la categoría de mejor vestuario las nominadas son: Giovana Ribes por 'La boda de Rosa'; e Inés Liverato con dos nominaciones, una por 'Un cercle en l'aigua' y la otra por 'La mort de Guillem'.

Al premio a mejor maquillaje y peluquería están nominados: Amparo Sánchez por 'La boda de Rosa': Esther Guillem y Marta Arce por 'La mort de Guillem': y Vicente Beti y Fina Espert por 'Un cercle en l'aigua'.

Los nominados a mejor sonido han sido Leticia Argudo por 'The Mistery of the Pink Flamingo'; y Jose Manuel Sospedra e Ivan Martínez Rufat, que tienen dos nominaciones, una por 'La mort de Guillem' y la otra por 'Coses a fer abans de morir'.

Respecto al premio a mejor música original, optan al galardón Tarquim (Pau Vidal), por 'La mort de Guillem'; Josep Zapater y Noelia Pérez por 'Coses a fer abans de morir'; y Vanessa Garde por 'La boda de Rosa'.

Las nominaciones a mejor actor de reparto son para Sergi López y su papel en 'La boda de Rosa'; Ángel Fígols por 'Coses a fer abans de morir'; y Xavo Giménez por 'La mort de Guillem'.

En la categoría de mejor actriz de reparto aspiran al premio Nathalie Poza por 'La boda de Rosa'; Cristina Fernández Pintado por 'Coses a fer abans de morir'; y Magüi Mira por 'Un mundo normal'.

La mejor dirección artística se elegirá entre Rafa Jannones por 'La mort de Guillem'; Carla Fuentes por 'The Mistery of the Pink Flamingo'; y Carlos Ramón y Uxua Castelló por 'Un cercle en l'aigua'.

Cristian Guijaro por 'La boda de Rosa'; Natalia Maestro por 'La mort de Guillem', Lorena Torres por 'Coses a fer abans de morir'; y Patricia Velert Sánchez por 'Lobster Soup' son los nominados a la mejor dirección de producción.

SERIES

La mejor serie saldrá de entre 'Parany', de Pro Ficció TV, S. L.; 'La fossa', de Wise Blue Studios; y 'Cancelled', de More Sauce PTY LTD. Las nominaciones a mejor serie documental son para los títulos: 'La memòria rescatada', de Los Sueños de la Hormiga Roja SLU; 'Diari de los quarentena', de Eugeni Alemany; 'Inoblidables', de The Fly Hunter S.L.

Respecto al mejor corto de ficción, optan al premio: 'Stanbrook', de Nakamura Films, S.L./ Nephillim Producciones, S. L.; 'Confeti', de Wicker Films; y 'Orquesta Los Bengalas', de Polars Films, S.L.

Los títulos nominados a mejor corto documental son: 'El deseado', de Nakamura Films, S.L./ Kaishaku Films, S.L.; 'Apache', de Calibrando Producciones, S.L.; y 'Alacant, ciutat en guerra', de Ambra Llibres, S.L.

Las nominaciones a mejor corto de animación son para 'Rutina, la prohibición', de Hampa Studio, S.L.; '¿Dónde estabas tú?' de Onair Comunicació i Producció S.L.; y 'Esfinge Urbana', de Enrique Millán Almenar.

Optan al premio a mejor videojuego: 'Summer in Mara', de Chibig; 'Relicta', de Mighty Polygon; y 'Timbila Live Aid', de El Capricho Audiovisual S.L.