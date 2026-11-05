La Mostra abre su 'Finestra' al cine valenciano con una 'road movie' del paisaje vital y poético de Estellés

Archivo - Presentación de 'Seràs per sempre: Un viatge per Vicent Andrés Estellés' - MOSTRA VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Seràs per sempre: Un viatge per Vicent Andrés Estellés' es la película que inaugura este jueves las proyecciones de la sección 'Finestra', dedicada al cine nominado a los Premis Lola Gaos en la Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

La cinta, dirigida por Francesc Felipe y producida por Tresdeu Media, recorre a modo de 'road movie' la geografía vital y literaria del célebre poeta de Burjassot. "Este documental aporta una mirada moderna que traslada la figura de Vicent Andrés Estellés al siglo XXI. Al formar parte de una generación que no llegó a conocerlo en vida, nuestro objetivo ha sido conectar su obra con el momento actual, demostrando la intensa vigencia de su poesía", explica Francesc Felipe.

La filóloga y activista cultural Sénia Mulayali, booktuber valenciana de origen saharaui, emprende un viaje iniciático en furgoneta por los escenarios fundamentales que marcaron la biografía y los versos del escritor.

El recorrido hace paradas en Burjassot, Benimodo, Xàtiva, Alcoi, El Perelló o Barcelona. A través de este itinerario, el documental explora el poder transformador de su lírica para convertir las cicatrices de la dictadura franquista, la guerra y el hambre en un motor de identidad colectiva, dignidad y alegría por la vida.

"SU MENSAJE AÚN INCOMODA A ALGUNOS"

La vigencia de los versos del poeta irrumpe en los tiempos convulsos que vivimos: "Los poemas de Estellés parecen escritos ayer mismo porque nos apelan directamente y hablan de las realidades que vivimos hoy en día. Ese es el gran poder de transformación que tiene su obra, lo que también explica por qué su mensaje aún incomoda a algunos", destaca el director.

Al igual que ocurre con la obra de Lorca o Miguel Hernández, continúa Francesc Felipe, "la poesía está cargada de esperanza y dialoga directamente con nuestras emociones más profundas". "Siempre digo que la vida no viene con un manual de instrucciones, pero la poesía es lo que más se le aproxima", apostilla.

El proyecto humaniza la figura de Estellés con una mirada crítica y contemporánea. Cuenta además con un valioso material de archivo inédito --como el histórico momento en el que Ovidi Montllor anunció la muerte del poeta sobre el escenario--, que recopila los testimonios de su nieta, Isabel Anyó, o de las figuras de la cultura como Irene Mira, Elies Barberà, el pintor Rafael Armengol y el músico y biógrafo Pau Alabajos.

El polifacético músico firma su primer guion en esta producción: "Ha sido una experiencia sumamente interesante debutar en el ámbito audiovisual con este documental, especialmente al hacerlo de la mano de un equipo tan profesional".

A lo que añade que era "estrictamente necesario un proyecto de estas características que abordara la figura de Vicent Andrés Estellés desde una perspectiva humana, mostrándolo como un personaje de carne y hueso". "Siento un gran orgullo por haber aportado nuestro grano de arena para hacerlo realidad", concluye.