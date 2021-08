Mostra de València descubrirá el cine fantástico árabe en un ciclo con películas inéditas en España

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que celebra su 36 edición del 15 al 24 de octubre del 2021, dedicará un espacio en su programación al cine fantástico árabe, un género "muy poco representado" a lo largo de la historia del audiovisual de la región.

Además de proponer una amplia selección de cine mediterráneo contemporáneo, protagonista de la Sección Oficial e Informativa, Mostra de València pretende visibilizar el cine de género procedente de los países de la ribera sur del Mediterráneo. Para ello, el ciclo 'Espectros árabes' reunirá cinco títulos, cuatro de ellos inéditos en España, y permitirá conocer producciones de Egipto, Marruecos o Túnez.

"Mediante este ciclo, el festival continúa cumpliendo con su objetivo de poner cada año la mirada en ambas riberas del Mediterráneo, en este caso con la particularidad de descubrir al público unas películas que no han gozado de acceso a las salas comerciales", señala la concejala de Cultura de y presidenta de Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals, Gloria Tello.

Una de las razones de la escasa producción de género en la zona es el conflicto que supone aproximarse a temáticas sobrenaturales eludiendo la censura que muchos países establecen cuando los argumentos de las películas tratan de cruzar líneas rojas en cuestiones sociales o religiosas, por no hablar de las restricciones en lo que se refiere a la exhibición de cuerpos desnudos o el abordaje de temas eróticos. Tampoco conviene olvidar las dificultades de financiación y las exigencias tecnológicas en efectos digitales que exigen las producciones de corte fantástico, apuntan desde el certamen.

A pesar de todo, en Egipto existen ejemplos de cine de terror desde épocas bien tempranas, pero en los últimos años otros países han comenzado a cultivar un género que ya habla en árabe y tiene el futuro garantizado.

"El cine fantástico no ha tenido la oportunidad de desarrollarse en muchos países de la región hasta hace apenas unos años, pero recientemente han surgido títulos muy interesantes que, en ocasiones, recurren a elementos sobrenaturales para plantear importantes reflexiones sobre la identidad y la situación política y social de cada país", subraya, por su parte, Eduardo Guillot, director artístico del festival.

La selección de títulos incluye 'Kandisha', de Jérôme Cohen-Olivar, inspirada en la figura mitológica marroquí de Aicha Qandicha. Está protagonizada por una abogada criminal acepta el caso de una mujer acusada de matar a su marido, pero alega que fue asesinado por un espíritu vengativo. Una reflexión en torno a la violencia de género con un reparto que incluye a Amira Casar ('Call Me By Your Name') y David Carradine ('Kill Bill').

'The Blue Elephant' (2014), de Marwan Hamed, es un thriller de terror psicológico que no solo situó al mundo árabe a nivel internacional en el terreno de los efectos especiales, sino que además se convirtió en un enorme éxito, ostentando durante meses el récord de ser la película más taquillera de la historia del cine egipcio.

Basada en la novela homónima de Ahmed Mourad, la película incorporaba alucinaciones psicodélicas y posesiones diabólicas que sedujeron al público hasta el punto de generar una espectacular secuela, 'The Blue Elephant 2. Dark Whispers' (2019), "que supera con creces a su predecesora y no tiene nada que envidiar a las producciones de Hollywood", recalcan.

'Warda' (2014), de Hadi El Bagoury, es el primer film egipcio del subgénero 'found footage'. Está protagonizada por un bloguero que regresa a su ciudad natal para investigar y documentar una serie de sucesos paranormales que han estado amenazando a su familia desde la muerte de su padre.

PRIMER FILM DE TERROR TUNECINO

Completa el ciclo 'Dachra', el primer film de terror en la historia del cine tunecino, dirigido por el debutante Abdelhamid Bouchnak y presentado a nivel mundial en el prestigioso Festival de Venecia. Se trata de una historia ambientada en una aldea habitada por caníbales que propone una parábola social en torno a la sistemática desaparición de niños que azota al país magrebí.

