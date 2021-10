La Mostra de València dice adiós con 'El sustituto', la historia de los nazis ocultos en Dénia "que merecía ser contada"

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València - Cinema del Mediterrani pone fin este viernes a su 36a edición con 'El sustituto', un thriller dirigido y escrito por Óscar Aibar que muestra cómo la localidad alicantina de Dénia se convirtió en su día en refugio de nazis alemanes reclamados por la Justicia y la forma en la que "el régimen franquista les encubría", ha explicado el cineasta.

La cinta pretende para él ser una "llamada de atención" sobre la importancia de recordar esta parte de la historia. "Creo que todo el equipo sabía que esta historia merecía ser contada", ha afirmado Aibar.

Ricardo Gómez y Vicky Luengo protagonizan esta película rodada en Dénia y en València, que se estrena en cines el 29 de octubre y clausura el festival. Para la ocasión, ambos actores, el director y el productor, Pedro Pastor, se han desplazado a València y han presentado a los medios el largometraje.

Aibar ha detallado que la idea para esta película surge hace cerca de diez años: "Estaba veraneando en Calpe (Alicante) y en un bar vi una pared con fotos de famosos. Veo una foto con seis personas, de las que cinco llevaban un uniforme de la Wehrmacht, de la Segunda Guerra Mundial, con peinados de los 60. No me cuadraba, pensaba que era un rodaje, pero me dicen que son alemanes de Dénia que vienen a celebrar sus cumpleaños allí".

En ese momento, "se abre la caja de pandora" y el cineasta emprende una investigación en la que descubre que "Dénia era un enclave fundamental en el Mediterráneo de su ruta de escape", ha precisado, antes de apuntar que "muchos decidieron quedarse" porque "el régimen franquista les encubría". "Estaba muy bien tapado por los servicios secretos de Franco, eran muy buenos en hacer lo malo", ha afirmado.

La segunda información "clave" fue la declasificación de algunos documentos del Mossad --el servicio secreto de Israel-- que "cuentan que hubo dos operaciones en el Levante español frustradas por la propia policía española, que les protege y les ampara", ha precisado el director.

Ese es el germen de 'El sustituto', una película que lleva detrás un largo proceso de documentación por parte de Óscar Aibar, en el que el cineasta se ha entrevistado con vecinos del pueblo, el jefe de Policía de aquella época y el alcalde del municipio, quien aporta documentación para arrojar luz a la investigación.

Sobre la pantalla, un joven policía (Ricardo Gómez) llega a Dénia junto a su familia. Una doctora (Vicky Luengo) le ayuda a investigar el asesinato del inspector al que sustituye. De este modo, descubre una comunidad de ancianos nazis buscados internacionalmente por crímenes contra la humanidad y que disfrutan de una paradisíaca y feliz existencia en la costa alicantina.

"LAS GRANDES ESTRELLAS DE ROCK DEL NAZISMO"

Aibar ha "querido plasmar cómo era esa derecha de España más rancia, de barra de bar, de serrín y un poco 'Torrente'". "Para mí era iconográficamente divertido compararla con las grandes estrellas del rock de los derechistas, que eran los nazis. En Dénia convivían las grandes estrellas de rock del nazismo con los 'torrentes' de bar. Ahí surge la chispa que crea el delito en la historia", ha resaltado.

Precisamente, ha destacado que "la parte más aparentemente de ficción de la película", una fiesta anual por el cumpleaños de Adolf Hitler camuflada como celebración de primavera, "es la más real". "Todos desempolvan sus uniformes, el alcalde era una adolescente y tocaba el clarinete en la banda. Nos ha contado exactamente cómo era todo", ha afirmado.

El cineasta considera que la película aborda "un tema muy actual" y recuerda que, hoy en día, "en Francia se está poniendo de moda el negacionismo del holocausto". En ese sentido, ha avanzado que la película retrata cómo una persona puede pasar a convivir y trabajar con estos sujetos.

EL SILENCIO COMO ENFERMEDAD

A este respecto, Vicky Luengo ha hecho hincapié en que "una de las enfermedades que tienen muchos países, pero sobre todo este, es el silencio". "Una de las cosas que puede explicar cómo puede ser que esta gente exista y qué razón humana lo permite es cómo callamos. Después de la muerte de Franco, ya durante la democracia, esta gente seguía en la costa viviendo a cuerpo de rey tranquilamente. Es precisamente porque no se habla de esto y porque no se pone luz y focos sobre estas cosas", ha aseverado.

De hecho, tanto Vicky Luengo como Ricardo Gómez coinciden en destacar que no conocían estos hechos antes de leer el guion de Aibar. El actor, por su parte, cuenta que lo primero que hizo tras leer el guion es preguntar al director si era verdad que algo así había sucedido porque él "no tenía ni idea".

"Me pareció que era muy importante contar esta historia, es uno de los episodios más oscuros de la historia de España, que se ha albergado a algunos de los nazis más buscados del mundo, algunos de los genocidas más potentes de la historia de la humanidad", ha agregado.

La cinta, que llegará a las salas el 29 de octubre de la mano de Karma Films, es una producción de Tornasol, Voramar Films e Isaba Producciones Cinematográficas AIE (España) en coproducción con Entre Chien et loup (Bélgica). Cuenta con la participación de RTVE y À punt Media, con la colaboración de Amazon Prime Video y el apoyo de ICAA y del IVC de la Generalitat Valenciana. De las Ventas Internacionales se encargará Latido.