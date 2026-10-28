Mostra Viva reivindica el papel de la cultura "en tiempos belicistas" con los Premios Pont del Mediterrani

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VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra Viva del Mediterrani ha celebrado el acto de entrega de los Premios Pont del Mediterrani, unos galardones que cada año reivindican los vínculos culturales y reconocen la labor de personalidades y entidades en defensa de la cultura y los derechos de los pueblos mediterráneos. En este caso, lo hacen también para reivindicar el papel de la cultura "en tiempos belicistas".

El acto, celebrado en la Capella de la Sapiència del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, inaugura una programación que continuará con las actividades, exposiciones y debates del Encuentro de Escritores y Escritoras del Mediterráneo. La programación se desarrollará por completo en el Octubre Centre de Cultura Contemporània hasta el día 6 de noviembre.

"Están preparando la guerra. La están haciendo contra algunos pueblos del Mediterráneo. Y por eso, nos tenemos que levantar por una cultura de paz y de entendimiento entre pueblos. Esto es lo que invitan a pensar estos premios Pont del Mediterrani", ha manifestado Vicent Garcés, presidente de honor de la Mostra Viva del Mediterrani, en el acto de entrega de los premios.

Teresa Cebrián ha recibido el premio Pont del Mediterráneo de Audiovisuales, Susana Fortes el galardón en la categoría de Literatura, Jan Maria Carlotti el de Música --que ha recogido su hijo--, y Zaphira Yacef el premio Pont de Solidaridad. El acto, presentado y conducido un año más por la periodista Amàlia Garrigós, ha contado también con las actuaciones musicales de Salma Alhakim.

También se ha rendido homenaje al filósofo Edgar Morin, del cual se ha recuperado "un mensaje dirigido a la juventud del Mediterráneo animándolos a conocer las realidades de sus pueblos, indignarse por las situaciones de dominación y explotación y comprometerse en la larga lucha por la igualdad, la libertad y la justicia social", en palabras de Garcés.

La entrega de los Premios Pont del Mediterrani significa el pistoletazo de salida de una programación que contará con dos exposiciones y varias actividades del Encuentro de Escritores y Escritoras que reunirá en València a personalidades de la cultura como el traductor, escritor y dramaturgo Petros Márkaris, de las letras como Azahara Palomeque, Manuel Aznar, Anna Pacheco, y de la sociedad civil como la plataforma nacida en València La MataObras.

El Encuentro de Escritores y Escritoras de la Mostra Viva del Mediterrani es un evento organizado por la Asociación Mostra Viva del Mediterrani, con el patrocinio de la Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València y de la Universitat de València, a través de Activa Fest.

También cuenta con la colaboración de CEESC, ACICOM, CREI.corp, ARACOVA Asociación de personas Asiladas, Refugiadas y Migrantes de la Comunidad Valenciana, el Octubre Centre de Cultura Contemporània y el Centre Cultural La Nau.