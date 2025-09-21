Un motorista fallece en un accidente con un coche en la calle Pinoso de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

ALICANTE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 42 años ha fallecido este domingo en un accidente entre un coche y una motocicleta en la calle Pinoso de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha recibido sobre las 6.30 horas el aviso del accidente entre un coche y motocicleta en esa calle y movilizadó hasta el lugar de los hechos a una unidad de SAMU.

Una vez en el lugar, el equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada al motorista, un hombre de 42 años, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento, según la misma fuente.