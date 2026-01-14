Un motorista muere en una colisión frontal con una furgoneta en la CV-755 en Callosa d'en Sarrià

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha fallecido tras la colisión frontal de la moto que conducía con una furgoneta en la carretera CV-755, en el término municipal de Callosa d'en Sarrià (Alicante), según han confirmado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

El siniestro vial se produjo en el kilómetro 14,700 de la citada vía sobre las 18.14 horas de este martes. En él, el conductor de la furgoneta, de 60 años de edad, resultó ileso.

Las mismas fuentes han precisado que la causa probable del accidente es que "la motocicleta haya invadido el carril contrario en un tramo de curva".