El Mubag renueva espacios y recupera la historia del Palacio del Conde de Lumiares

El Mubag finaliza la renovación de espacios y recupera la historia del Palacio del Conde de Lumiares - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Alicante (Mubag) ha estrenado nueva imagen tras finalizar la renovación de espacios en la planta baja, con la incorporación de un audiovisual que recrea la evolución histórica del Palacio del Conde de Lumiares y su entorno urbano entre los siglos XVII y XIX mediante técnicas de modelado 3D e inteligencia artificial (IA).

De esta forma, la actuación ha permitido ampliar las posibilidades expositivas del museo y recuperar elementos arquitectónicos del siglo XVIII, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Asimismo, la actuación ha dotado al museo de un vestíbulo "más amplio, moderno y atractivo", en el que se ha recuperado uno de los arcos originales de la construcción del siglo XVIII, hasta ahora únicamente visible para el personal interno.

El nuevo espacio también incorpora pantallas informativas para dar a conocer la programación del Mubag y un mostrador de atención al público cuyo diseño se inspira en los arcos del Palacio del Conde de Lumiares. Además, la nueva infraestructura contempla la posibilidad de incluir una tienda en el futuro.

En este contexto, el director del Museo, Jorge A. Soler, ha subrayado que la reorganización mejora la conexión entre la Sala Emilio Varela y el espacio integrado en el complejo museístico con acceso desde la calle Jorge Juan.

Este ámbito, distribuido en dos alturas y comunicado mediante una barandilla de cristal, ofrece un diálogo arquitectónico entre las arcadas originales del siglo XVIII y las columnas de hormigón incorporadas en el siglo XX.

Además, la remodelación, dirigida por Ángel Rocamora, ha permitido habilitar en la planta sótano un espacio polivalente que podrá adaptarse a diferentes usos, tanto públicos como internos, de acuerdo con la Diputación.

Esta nueva dotación permitirá acoger exposiciones, talleres, actividades culturales y reuniones de trabajo, ampliando las posibilidades de uso y programación del museo.

Por su parte, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado que esta renovación supone "un paso adelante para el Mubag", porque permite "recuperar y mostrar al público elementos históricos que forman parte de la identidad de este edificio".

También ha señalado que quieren que el museo sea "un espacio cada vez más abierto, accesible y dinámico", capaz de combinar la conservación del patrimonio con "nuevas propuestas culturales y divulgativas".

"Afrontamos el 25 aniversario del Mubag con unas instalaciones renovadas y con nuevos recursos para seguir creciendo y ofrecer al público experiencias culturales de calidad", ha agregado el diputado.

AUDIOVISUAL

De otro lado, la renovación de los espacios del Mubag se presenta con la incorporación del audiovisual 'Un palacio para el Mubag. Alicante, siglos XVII-XIX', una propuesta que permitirá a los visitantes realizar un recorrido virtual por la historia del edificio y su entorno urbano.

Dirigido por Daniel Tejerina, el audiovisual recrea el bombardeo de Alicante en julio de 1691 por parte de la armada enviada por Luis XIV que causó "graves daños en numerosas construcciones", entre ellas, la antigua Casa Consistorial.

A partir de este acontecimiento, la pieza reconstruye la evolución del entorno urbano y del inmueble que hoy alberga el Mubag, cuya ubicación estuvo históricamente vinculada a la zona de embarcaderos y al antiguo frente marítimo de la ciudad.

Para elaborar esta recreación se ha recurrido a documentación gráfica procedente de las colecciones artísticas y los fondos del propio Museo, así como del Archivo Municipal de Alicante. Estos materiales han servido de base para reconstruir virtualmente distintos escenarios de los siglos XVII, XVIII y XIX mediante técnicas de modelado 3D, combinadas con herramientas de IA generativa aplicadas a la creación de imágenes y vídeos.