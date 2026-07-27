Muere ahogado un anciano de 83 años mientras hacía esnórquel en la playa de Poniente de Benidorm

Archivo - Imagen de archivo de una playa de Benidorm (Alicante) - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 83 años ha muerto ahogado mientras hacía esnórquel en la playa de Poniente de Benidorm (Alicante), según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que han apuntado que la autopsia revelará las causas del ahogamiento.

Los hechos ocurrieron este domingo y, tras recibir el aviso, el CICU movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyo equipo médico realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización al hombre, pero no respondió y se acabó confirmando su fallecimiento.

Desde la Generalitat han recordado que en la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad https://ses.san.gva.es/es/consells se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.