Muere un bañista de 87 años en la playa de Levante en Santa Pola

ALICANTE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 87 años ha fallecido este viernes por la mañana en la Playa de Levante en la localidad alicantina de Santa Pola, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU)

El CICU ha recibido sobre las 11 horas un aviso por ahogamiento en la citada playa y ha movilizado a una unidad de SAMU, cuyo equipo médico ha practicado al hombre las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización.

El hombre no ha respondido a la reanimación y los efectivos sanitarios han confirmado su fallecimiento. La autopsia revelará las causas, ha apuntado el CICU.