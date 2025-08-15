Muere un bañista de 87 años en la playa de Levante en Santa Pola

Archivo - Dos SAMU en la base
Archivo - Dos SAMU en la base - CICU - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 15 agosto 2025 13:33
@epcvalenciana

   ALICANTE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 87 años ha fallecido este viernes por la mañana en la Playa de Levante en la localidad alicantina de Santa Pola, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU)

   El CICU ha recibido sobre las 11 horas un aviso por ahogamiento en la citada playa y ha movilizado a una unidad de SAMU, cuyo equipo médico ha practicado al hombre las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización.

   El hombre no ha respondido a la reanimación y los efectivos sanitarios han confirmado su fallecimiento. La autopsia revelará las causas, ha apuntado el CICU.

Contador